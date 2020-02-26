驗車黃牛供養早午餐「車門縫塞錢」　驗車員看著輪框凸成火戰車照樣放水

▲台北市監理所傳出代驗黃牛長期供養驗車員放水案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前台北市監理所車輛管理科何姓驗車員，涉於2017年間，長期接受陳姓車輛代驗業者供養早、午餐，換取在驗車時放水，連車輪框明顯突出車身，儼然成為「火戰車」的情形都視而不見，照樣通過檢驗，台北地檢署檢察官陳立儒調閱比對上百輛何經手車輛照片，確認何男放水4輛車，收賄2萬多元，26日依違背職務行收賄等罪嫌起訴何男與陳姓業者。

檢調2018年接獲線報，現在嘉義監理站工作的何男，在2017年初調到台北工作時，陳姓代驗業者馬上前往接觸，並且殷勤獻暖，幾乎每天提供早、午餐，甚至代付停車費等無償供養，雙方並約好，如果驗車上需要幫忙的話，會在陳男的車門縫裡塞錢。

▲檢察官逐一比對上百輛驗車翻攝畫面，發現4輛車明顯不符規定但通過驗車。（示意圖／記者張一中攝）

台北檢調單位根據何男在台北市監理所任職時的工作紀錄，調出100多件車輛檢驗資料，靠肉眼比對監視畫面翻拍照片，並逐一傳喚車主確認驗車情形，發現至少4輛車子有「AB車代驗」、「輪框尺寸明顯不符規定」等情形，涉嫌違背職務、不違背職務收賄等罪。

不過因為何男在台北工作才4個多月，就調回嘉義，陳姓業者仍跟去與何男繼續配合，檢調持續追蹤發現2人在嘉義也用相同手法，讓不合格車輛通過檢驗，已經移送嘉義地檢署在先前起訴。

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