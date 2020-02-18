邀市長當招牌、找藝人培訓美女講師　北聯幫主吸金6.3億挪4千萬投資大陸

▲北聯幫主王際平被起訴涉嫌以不法組織詐騙投資大眾吸金6.3億元 。（圖為資料兆／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

北聯幫幫主王際平涉嫌從2017年起，設立瑞傑恆昇國際地產等公司，找前台東市長陳建閣當公司負責人，另外由藝人碰碰阿峰培訓本土劇演員成潤、美女當講師，對外宣稱投資泰國不動產，保證獲利8%到12%，吸金超過6.3億元，其中約4360萬元被王挪去大陸投資，台北地檢署18日依詐欺、《銀行法》、《組織犯罪條例》等罪將王等12人起訴。

▲陳建閣因擔任過台東市長被王際平找去當公司負責人當招牌 。（圖為資料兆／記者劉昌松攝）

台北地檢署檢察官詹琪瑋指揮調查局在2019年10月間，大動作搜索約談，當時外界只知道瑞傑公司的負責人是陳建閣，但檢調查出，瑞傑從頭到尾都是王際平一手打造，並親自負責與泰國方面人士接洽。

起訴指出，王際平在2017年初成立公司時，看到曾任台東市長的陳建閣有名望，延攬陳擔任登記負責人，另外找來碰碰阿峰(本名吳勇峰)擔任講師，同時培訓演員成潤(陳伯偉)以及外型亮麗的李姓正妹(RUBY)擔任講師，打造堅強的形象陣容。

▲碰碰阿鋒負責訓練李姓女子等講師對外吸金的話術。（圖為資料照／翻攝臉書、記者劉昌松攝）

瑞傑對外宣稱，投資位於泰國的「瑞傑花園RJ GARDEN PREMIUM酒店公寓」，前2年保證獲利8%到12%，且保證買回，但王際平實際上從未擁有泰國建案的土地及房屋所有權，仍透過嚴密分工的組織，吸金超過6.3億元，其中1000萬人民幣(約台幣4360萬元)，被王挪去投資大陸蓋商場。

▲演員成潤(本名陳伯偉)涉嫌利用本身知名度協助組織吸金，但不願繳回犯罪所得。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

檢察官偵結認為，王際平至今僅繳回1000萬元，若上了法庭仍未繳回全部犯罪所得，希望法院對王際平從重量刑；至於陳建閣、成潤等人，利用本身知名度招攬民眾投資，卻不願繳回犯罪所得，也建議法院從重量刑。另名藝人碰碰阿峰在案發之初，就供出瑞傑吸金手法全貌，並繳回90萬元獲利，獲檢察官依《證人保護法》中污點證人條款，請求法院減刑並給予緩刑機會。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

教女店長打官司「帶去開房3次」 已婚超商店員拒分手「我要跟我老婆說」

IG發布「百貨櫃姐從武漢回來」假訊息！網嚇傻瘋轉傳 調查局急約談犯嫌到案