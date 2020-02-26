電視劇解禁了！陸有限度開放拍攝　廣電總局：積極引導防疫題材創作

▲因疫情暫停拍攝的大陸電視劇《傳家》、《謝謝你醫生》、《有翡》等，復工有望。（圖／翻攝自微博）

記者陳政錄／綜合報導

大陸電視劇拍攝被「勒令停工」快一個月，近日有望解禁。據《中新社》報導，國家廣播電視總局電視劇司日前召開會議，研究幫助行業復工的工作措施，其中提到，在確保疫情防控到位的前提下，將推動非疫情防控重點地區「有序恢復電視劇創作生產」；會議還補充，要積極引導防控疫情題材電視劇創作。

1月31日，因大陸新型冠狀病毒引發的肺炎疫情，大陸中央宣布，「全面停止影視劇拍攝工作」，以配合防疫，該通告一出，不少正在拍攝中的電視劇、電影紛紛喊卡，如趙又廷新片《陰陽師》、劉詩詩新戲《親愛的自己》等；另因大陸影視拍攝重鎮橫店影視城從1月25日起就暫停對外開放，女神楊冪正拍攝中的電視劇《謝謝你醫生》也早就停拍。

▲大陸廣電總局推動行業復工。（圖／新浪網）

相比於電影出片後放映，會受影院尚未開放限制，對於電視劇的停拍，許多大陸網友們紛紛表示，「快沒戲追了」、「宅在家裡還能幹啥」。以至於新規傳出後，不少網友大讚「多給我們一點不出門的動力吧」，但也提醒，「劇組還是得防疫第一阿。」

根據國家廣播電視總局電視研究部署，幫助電視劇行業應對疫情影響下，有序復工復產的工作措施內容。中央將積極研究制定工作方案，在確保疫情防控到位的前提下，推動非疫情防控重點地區有序恢復電視劇創作生產；鼓勵利用線上策劃會的方式，積極引導防控疫情題材電視劇創作。

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▼繼中共中央指示，要新聞媒體對防疫期間的正面故事做好宣傳後，廣電總局也將引導防疫題材電視劇創作。（圖／路透社）