日本6成男公關「用AI跟女客人聊天」！　曖昧簡訊靠ChatGPT生成

▲佐佐木調查發現，歌舞伎町有6成男公關都會使用AI優化、生成簡訊內容。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

全球擁有8億用戶的ChatGPT在日本竟然出現意想不到的使用族群！竟然有大量在東京新宿歌舞伎町工作的男公關們將ChatGPT應用在工作中，利用AI聊天機器人協助他們與顧客交流，甚至會在傳訊息給女客人之前，讓ChatGPT優化內容，希望能夠藉此更打動女客人的心。而女公關則是會透過和AI聊天來排解工作壓力。

根據《週刊新潮》報導，專門研究歌舞伎町文化的作家佐佐木吉娃娃（佐々木チワワ）針對歌舞伎町公關店從業人員進行深度調查，結果顯示超過400名男公關中，有高達6成都在使用ChatGPT。這項令人驚訝的發現，源自於她在立命館大學研究所期間參與的「日本財團HUMAI計畫」，該計畫專門支持人文社會與AI結合的創新研究。

調查也發現，歌舞伎町的男女公關在AI使用方式上呈現明顯差異。女公關多將ChatGPT當作情感支持工具，「以往她們會向指定的男公關或朋友傾訴內心焦慮，現在改由AI來傾聽和安慰」。

相較之下，男公關則將AI視為商業利器。他們最常見的使用方式是請ChatGPT撰寫發給女客人的簡訊內容。佐佐木表示，在動輒數百萬日圓交易的世界裡，男公關在與客戶建立關係時會使用AI產生的優質文案進行溝通，又或者是當客戶數量過多難以應付時，男公關會依賴AI協助處理。

更有趣的是，這些男公關發展出類似網球「對牆練習」的AI互動模式，透過與生成式AI反覆對話來調整和優化簡訊內容，確保能夠精準觸及客戶需求。

佐佐木分析，有鑑於歌舞伎町狹小的特殊生態，只要有人開始使用新App，就會傳播得特別迅速。不僅如此，雖然他們沒有一般上班族必須學習AI技能的壓力，但因時間相對自由，接觸生成式AI的門檻較低，也成為AI在公關界普及的重要原因。