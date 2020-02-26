新冠肺炎衝擊股市！白宮經濟顧問：美國狀況超好

▲白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情持續蔓延，全球股市也遭重挫，美股跌幅持續，道瓊指數25日終場再跌破800點，但白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）卻表示，這場疫情絕不會是經濟悲劇，尤其美國已控制疫情，「我不會說是無懈可擊，但已非常接近了。」

庫德洛指出，儘管新冠肺炎疫情重創中國大陸經濟，日本、南韓與歐洲也受到衝擊，但美國不會受到影響，更強調美國會繼續成長。庫德洛接受CNBC訪問時指出，疫情不會演變成一場經濟悲劇，「我們（美國）已經控制住了，我不會說是無懈可擊，但已經很接近了，尤其數據顯示，美國的狀況非常好，還會繼續成長。」

美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，美國已有53例新冠肺炎確診病例，未來將不可避免地出現蔓延或社區傳播（Community Spread）的狀況，「問題不在於是否會發生，而是何時會發生，以及可能會有多少人被感染。」並指出，「現在是美國企業、醫院和各級學校，開始為新冠肺炎蔓延做好準備的時候了。」

不過，庫德洛強調，儘管衛生官員要求企業、學校做好準備，並擬定緊急計畫，但這也不代表美國的疫情一定會大爆發，「聯準會（Fed）也沒有提出任何緊急措施。」

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