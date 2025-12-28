消失30年以為滅絕！「扁頭貓」母子檔現蹤泰國　超萌畫面曝

記者王佩翊／編譯

被稱為東南亞體型最小貓科動物的稀有物種「扁頭貓」，過去一度被認為在泰國境內「可能已滅絕」。不過，研究團隊近期公布最新調查成果，證實這種神秘物種仍在泰國南部野外生存活動，更拍下母貓帶著幼貓的畫面，成功推翻長達近30年的滅絕疑慮。

扁頭貓體型嬌小，具有扁平頭部與半蹼足，偏好棲息於濕地，被列為全球最罕見貓科動物之一。泰國自1995年後就未曾尋得扁頭貓的身影。然而參與研究的國際野生貓科保育組織「Panthera」指出，過去之所以遲遲沒有發現扁頭貓，並非物種消失，而是調查方式與地點出現偏差，導致長年錯過牠們的活動範圍。

▲泰國研究人員捕捉到扁頭貓的身影。（圖／翻攝自Facebook／Panthera Thailand）



此次研究人員改採與近親「漁貓」相似的研究策略，鎖定濕地與水域周邊架設紅外線自動相機，沒想到在2024年至2025年間，多次順利於南部地區拍攝到扁頭貓的身影，甚至記錄到母貓帶著幼貓同行的畫面。其中2024年成功取得13次紀錄，2025年更增加至16次，大幅提升偵測成果。

這也是自1995年以來，首度在泰國境內取得扁頭貓的明確影像證據，也顯示該族群並非僅剩零星個體。

其中最關鍵的畫面，是拍到母扁頭貓帶著幼貓行動。研究人員表示，這代表族群具備穩定繁殖能力，證實泰國境內仍存在健康且可延續的野外族群。

泰國自然資源與環境部長崇格林（Suchart Chomklin）也對此表示肯定，形容這項發現是泰國保育工作的「重要里程碑」，並特地在泰國「國家野生動物日」公布成果，正是希望喚起外界對自然棲地保護的重視。

扁頭貓目前被列為國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種，全球成年個體估計僅約2500隻。隨著泰國取得大量新數據，IUCN預計於2026年重新評估其保育等級，研究團隊也呼籲，仍有許多「失落物種」可能潛藏在未被充分調查的角落。