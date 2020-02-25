甜甜圈吃到一半竟然「吃到人血」　夫妻超崩潰：萬一染病怎麼辦

▲女子和丈夫竟然吃到人血甜甜圈。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一對夫妻近來到知名連鎖甜甜圈店購物時，竟然買到沾有血跡的「人血甜甜圈」，驚悚畫面嚇得他們忍不住上網抱怨，「到處都是血，如果我們感染到HIV或其他疾病怎麼辦？」

女子麥格拉(Magela)和丈夫埃斯奎維爾(Rodrigo Esquivel)，16日晚間8時49分駕車到當地的Dunkin Doughnuts購買甜甜圈，吃到一半才發現，甜甜圈包裝紙上竟然有血，她表示，「我看到紅紅的東西，想說那是什麼，看起來不像果凍，而且餐點的紙袋也有，發現那是血。」

麥格拉確認血不是來自她和丈夫後，便又回到店裡理論。影片中可看到，麥格拉向店員抱怨，「我的甜甜圈到處都是血，包裝紙和紙袋也都是」，而店員的手指才剛包紮好，坦承手指被紙割傷，雖然願意提供新的甜甜圈，但被她拒絕，「不，我不要再吃甜甜圈了，誰知道你可能有什麼」。

麥格拉和丈夫因為吃到人血，後來前往醫院進行檢查，以確保他們不會因此染上相關疾病，且一年內還得再到醫院進行2次檢查，「要等到1年後，醫生確保我體內是乾淨的才能真正安心。」甜甜圈公司後來表示，他們已和顧客聯繫並且致歉，未來也會加強店內人員訓練與食品安全的標準。

Blood in bags from work in Hollywood Dunkin Doughnuts and we also have napkins that are full of her blood ..... @dunkindonuts pic.twitter.com/6b6UuhvZUQ — Magela Esquivel (@Magela143) February 17, 2020

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