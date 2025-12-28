假慈善真金援哈瑪斯！　義大利逮捕9人、扣押2.9億資產

▲義大利巴勒斯坦協會主席哈農。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利警方逮捕9名嫌疑人，這些人涉嫌在過去2年期間，透過義大利境內慈善機構名義替巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯募資，金額達700萬歐元（約新台幣2.6億元）。

BBC、路透報導，此次聯合行動由義大利反恐警察與金融警察攜手執行，調查源於去年10月7日哈瑪斯襲擊以色列後，當局發現多筆可疑金融交易。經調查，這些錢表面上是為加薩平民募集人道救援款項，但實際上卻透過複雜系統流向哈瑪斯。

根據警方聲明，「調查發現，這筆本該用於援助加薩平民的資金，其中有超過71%款項被挪用來資助哈瑪斯軍事部門，向自殺炸彈客的家屬或因恐怖主義被拘留者提供支援」。當局還查扣價值逾800萬歐元（約新台幣2.9億元）的資產。

在落網的9名嫌疑犯之中，內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）指出，最有名的人就是義大利巴勒斯坦協會主席哈農（Mohammad Hannoun）。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）形容，這是一場特別複雜且重要的行動，向相關當局表達謝意。

以色列與哈瑪斯之間衝突源於2023年10月7日哈瑪斯發動的襲擊，以色列方面約有1200人喪生，以色列隨後發動的報復攻擊則造成加薩逾7.1萬人死亡。