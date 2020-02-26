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憂疫情擴散！ 美韓擬縮減軍演規模　韓僱員4月恐放無薪假

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▲受疫情影響，美韓考慮縮減聯合軍演規模。（圖／達志影像／美聯社）

▲受疫情影響，美韓考慮縮減聯合軍演規模。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

韓國新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延至海陸空三軍，甚至有一名駐韓美軍也在26日確診。韓國國防部長鄭景斗24日與美國國防部長馬克·埃斯珀（ Mark Esper）會晤，雙方正考慮縮小原定3月9日舉行的韓美聯合軍演規模。此外，美軍也表示，為駐韓美軍服務的9千名南韓僱員，可能從4月1日起開始放無薪假。

綜合外媒報導，埃斯珀表示，由於對新冠病毒的憂慮，目前美韓雙方正在討論縮小聯合軍事演習規模的方案，「我相信我們將時刻準備著應對可能共同面臨的任何威脅。」

由於美韓防衛費用分擔的談判遲遲沒有進展一事，美方也表示，為駐韓美軍服務的9千名南韓僱員，從4月1日起可能會放無薪假。鄭景斗回應，此舉將削弱韓美聯合防衛力量，希望美方予以合作。

▲。（圖／路透）

▲南韓疫情嚴重，目前確診數達1146例。（圖／路透）

南韓軍方26日表示，一名23歲的駐韓美軍確診感染新冠肺炎，成為國內首起美軍病例，該名士兵在2月24日曾到過位於大邱市的「沃克軍營基地」（Camp Walker），2月21至25日則在「卡洛爾軍營基地」，韓國疾病控制與預防中心（KCDC）也正在積極追蹤該名士兵曾接觸過的人員。

駐韓美軍也隨即將整個朝鮮半島的危險等級從「中級」提高到「高級」，禁止官兵到大邱出差，嚴禁外部人員出入基地，官兵盡量減少與人接觸，軍營亦會為進出官兵進行體溫檢查等。截至25日韓國海陸空三軍共有18人確診，逾9230人需要隔離。

據韓聯社26日最新消息，境內再增加169例新冠肺炎（COVID-19）確診，全國累計1146例，11人死亡。在新一波確診個案當中，已知包括大邱確診數為134、慶尚北道19例、慶尚南道10例。

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