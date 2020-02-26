中共黨媒點名「張雅琴」　大罵6主播及媒體人「台灣假新聞滿天飛！」

▲張雅琴在節目上風格嗆辣。（圖／翻攝年代新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共黨媒《人民日報》海外版26日刊登一篇題為「一場疫情私下台當局畫皮」的文章，批評台灣的假新聞滿天飛，還點名了張雅琴、王瑞德在內的6名主播、媒體人，「台灣當局也有媒體管理部門，但卻讓謠言掛著新聞的招牌零成本坐大，讓惡質媒體達到自己挑撥仇恨、醜化大陸的政治目的，無視真相，無視台商生死。」

文章內指出，一場疫情，讓人看到在當下的台灣，幾乎每天都產生「人民公敵」。支持兩岸統一，是「人民公敵」﹔稱讚大陸，是「人民公敵」﹔甚至說句湖北家鄉的麵條好吃，也成了「人民公敵」。

▼《人民日報》刊文批評6名主播、媒體人。（圖／翻攝人民日報）



文章內提到，24日晚間，緊急從湖北回台就醫的病童母子還沒落地，「中國人吃我們的健保」的罵聲就起，某些電視主播、媒體人使出造謠煽動的渾身解數，肉搜病童母親的貼文、短信（簡訊）斷章取義四處宣揚，仿佛她沒有任何隱私權。

接著，文章就開始點名多位電視主播與媒體人，「年代新聞主播安幼琪居然理直氣壯地喊：既然大陸好，為什麼要回台灣來？病童母親和安幼琪擁有一樣的台灣身份，就因為她的娘家在湖北，安幼琪就有權利公開辱罵她嗎？因為人的出身、種族、身份而擁有凌辱別人的權利或隻能被別人凌辱，這是納粹還是民主？是黑暗還是文明？請煽起凌辱之風的民主進步黨自己回答！」

▼血友病童與母親準備返台。（圖／台商提供）



「包機的台商返台抱怨了一句隔離中的伙食，年代電視台的另一位女主播張雅琴惡形惡言：你要不要回去吃蝙蝠？媒體人王瑞德叫嚷：我們沒有用刀槍逼你去探親、去當台商、去觀光！另一位媒體人丁學偉竟然稱：你（指台商）要回來如果確診，要用掉我們台灣多少醫療資源？言下之意台商不是台灣人，無權享用台灣的醫療資源。可是，台商的稅繳給了台灣，健保費繳給了台灣，他們為什麼不能如你丁學偉一樣用台灣的醫療資源？蔡英文選前將台商回台投資作為自己的政績和選舉資本，在台商深陷困境時裝聾作啞，何其冷血？」

「假新聞荒謬到什麼程度？電視主播陳凝觀開場就造謠：北京變武漢啦！掛著學者頭銜的范世平說：死在方艙醫院就在那裡燒一燒了﹔還有電視台造謠武漢燒尸造成二氧化硫濃聚﹔有電視台截取音樂視頻（影片）稱武漢人『夜半尖叫，宛如煉獄』。」

文章的最後還強調，台灣當局口口聲聲新聞自由，卻放任假新聞假消息滿天飛，談話節目再就假論假發揮一番，三人成虎，仿佛他們親聞親見，「台灣當局也有媒體管理部門，但卻讓謠言掛著新聞的招牌零成本坐大，讓惡質媒體達到自己挑撥仇恨、丑化大陸的政治目的，無視真相，無視台商生死。一場疫情，撕下台灣當局民主進步的畫皮！」

▼張雅琴在節目上叫台商「吃蝙蝠」片段。

