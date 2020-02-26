不受疫情影響！陸「最大規模」油氣產能建設啟動...採雙線作戰模式

▲大陸最大油氣田「長慶油田」。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

部署在陝甘寧內蒙古四省區的21個油氣產能建設項目，近日開啟今年大陸最大規模的油氣產能建設。由於如今正值新冠肺炎肆虐之際，長慶油田啟動雙線作戰模式，面對疫情防控交通管制造成的困難，長慶油田近3萬名員工堅守職位，日產氣1.3億立方公尺，確保近50個大中城市、3億多居民溫暖過冬。

據《中國石油報》報導，長慶油田近日表示，為打贏疫情防控阻擊戰，奪取油氣上產主動權，2月初以來，長慶油田快速啟動新井投產作業，截至20日生產油氣產量當量881.2萬噸，其中原油342.7萬噸、天然氣67.58億立方公尺，實現油氣生產「開門紅」。

報導指出，長慶油田今年將新建原油產能586萬噸、天然氣產能117億立方公尺，以大陸最大規模的油氣產能建設，支撐油氣年產量衝刺6000萬噸歷史新紀錄。目前，已調集662部鑽機，378個試油、試氣機組在井場就位，有序啟動生產，參與地面工程建設的500餘支施工隊伍加快向一線集結。

▲近期油氣區出現物資運輸供應受阻，輪休員工不能按期返回工作職位等困難。（示意圖／路透社）

在疫情防控阻擊戰中，長慶油田啟動雙線作戰模式：一手抓實疫情聯防聯控主體責任落實，確保分佈在四省區12個生活基地、上千個生產場點的20萬名員工及家屬健康安全；一手抓好冬季油氣生產運行，將疫情對生產的影響降到最低。

面對油氣區疫情防控交通管制所造成的困難，包括原油拉運、物資運輸供應受阻，輪休員工不能按期返崗等，長慶油田近3萬名員工堅守職位，日產氣1.3億立方公尺，確保京津冀、陝晉寧內蒙古區域內近50個大中城市、3億多居民溫暖過冬。