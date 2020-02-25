俄羅斯台人遭突擊檢疫2人有發燒症狀　外交部：已接受醫院隔離

▲防疫新冠肺炎，醫護人員嚴加戒備。（示意圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

全球謹慎防疫新冠肺炎，駐俄代表處23日晚間得知有4名旅俄台籍民眾，被誤認為來自中國疫區因此要求檢疫，且有2名台人因出現發燒症狀遭隔離。對此，外交部已聯繫駐俄代表處，持續掌握狀況提供必要協助。

外交部發言人歐江安25日表示，4名旅俄台籍民眾，疑因遭俄方誤認為來自中國疫區，在莫斯科街頭及地鐵站遭警方及防疫人員要求檢疫後，立即接洽俄方相關單位協助釐清溝通，其中2名國人在完成醫院相關檢疫後，已返回飯店自主隔離，另2名國人則因出現發燒等症狀，目前仍留置醫院接受隔離檢疫。

歐江安強調，外交部及駐處同仁已主動與這4名國人及其在台家屬聯繫，但礙於俄方防疫規定，駐處同仁目前暫無法進入醫療院所探望被隔離的2名國人。不過，駐處與兩人保持電話聯繫，隨時關心其健康安全，並提供必要協助。

駐俄代表處提醒，因應疫情發展，俄羅斯中央和地方政府持續更新防疫措施，除在機場進行醫療檢測，另已開始在公共場所隨機攔檢、強制隔離檢疫。若民眾在當地遭遇急難，可撥駐俄代表處緊急聯絡電話（+7-916-837-6058）或請國內親友撥打免付費「旅外」國人緊急服務專線（0800-085-095），以獲必要協助。

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者陶本和攝）

其他人也看了這些...



►新冠肺炎準新藥進度超前！國衛院完成瑞德西韋「公克級」合成

►「紓困條例」立院三讀！ 游錫堃首次敲下議事鎚

►新冠肺炎紓困條例立院二讀！ 「防疫照顧假津貼」未入法



更多熱門新聞...

►「血友病童」母子深夜搭機返台！父親沉默一個月說話了

►大甲媽祖遶境停辦？ 徐國勇：大型宗教活動應考慮延期

►柯文哲：大陸疫情沒控制前 台灣隨時都在危險狀態

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！