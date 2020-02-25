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卓榮泰：信仰是畢生志業　疫情尚在「暫停遶境絕非不敬」

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▲▼2020總統大選，蔡英文選前凱道造勢，民進黨主席卓榮泰致詞。（圖／ETtoday攝影中心）

▲民進黨主席卓榮泰。（資料照／ETtoday攝影中心）

記者蔡文鈴／台北報導

年度宗教盛事大甲媽祖遶境總是吸引上百萬信徒參與，不過，今年因新冠肺炎疫情影響恐怕喊停。對此，民進黨主席卓榮泰25日發文表示，疫情尚在，「暫停遶境，絕非不敬」。

針對是否停辦大甲媽祖遶境活動，內政部長徐國勇25日表示，會依照依情發展情況，對人數眾多的室內及大型活動，應該考慮延期舉辦。行政院長蘇貞昌受訪時則強調，相信媽祖婆也會同意國人應該「健康優先」。外界擔心活動恐怕會引發群聚感染，中央流行疫情中心指揮官陳時中也表示「我們非常擔憂」。

卓榮泰表示，有信仰就有力量！相信萬物之神絕對會眷顧蒼生，眾神一定會護台灣，疫情尚在，「暫停遶境，絕非不敬」，是上蒼賜予世間的勇氣與智慧，我們應順天恤民！他強調，信仰是畢生的志業，不是一時的堅持；盼全民喜樂承擔，天佑台灣！

至於遶境活動要延期或停辦？大甲鎮瀾宮董事長顏清標與南部各宮廟協商後，將在26日上午9點舉行記者會對外說明。

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