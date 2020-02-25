全國首創建照預審快易通　盧秀燕祭出三招建構城市美學

▲▼盧秀燕出席在北區區公所舉行的市政會議，親切和同仁問好。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府市政會議25日移師北區區公所舉行，由都市發展局長黃文彬針對台中城市願景，專案報告說明「城市美學三計」，以提倡人與自然環境永續共存的理念，打造台中成為最宜居的城市，包含全國首創的「預審快易通」，期盼公私協力打造人本景觀設計，建構城市美學。

市長盧秀燕說，台中的東、西、中、南區有很多老舊建築必須改善，居民生活環境才會變好，但是必須依循建築法規跟計畫進行，她一直強調執政透明，法規如何修訂、民眾如何申請、市府提供哪些獎勵等，都是市府應該說明的重點，發展宜居城市絕不是喊口號。

黃文彬指出，市府推動「城市美學三計」，第一計「建造執照預審」，增加或免計容積率，鼓勵建商打造與環境融合的私人建案；第二計「都市設計審議」，針對13層樓以上、達到一定規模的建築物，加強景觀綠美化的都市設計審議，希望讓私人建案與公共空間合而為一，打造具美學設計的都市紋理。

黃說，第三計是針對老舊建物提供重建、整修維護、街區活化補助，並鼓勵老屋活化運動、老屋新生運用。光是整修維護補助，都發局今年就編列1000萬預算，協助老舊建築外觀「微整形」，期盼創造經濟價值、美化市容並活絡地方。

「全國首創！」黃文彬說，過去傳統審議過程，建商需要印製大量審查資料，不僅減慢審議程序，也十分不環保，因此市府在106年推動「建照無紙審照Go」受到好評後，今年再加碼為「預審快易通」，無論是都市審議、預先審議全面無紙化，落實服務型智慧政府願景。

市府為了城市美學升級增加審議內容，但不因此拖延審議程序，不僅修正審議委員人數，也致力當場明確裁示會議決議，更針對宜居建築提供「綠色快速通道PLUS+」，以「專案專人審」的方式加快行政流程。

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