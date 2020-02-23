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「史上最難」2020台灣燈會圓滿閉幕　盧秀燕：台中永遠閃亮

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▲2020台灣燈會圓滿閉幕，明年改由新竹市主辦。（圖／台中市政府提供）

▲2020台灣燈會圓滿落幕，明年由新竹市接棒。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

「燈會結束，但台中永遠閃亮！」2020台灣燈會開幕後憑著口碑好評，人潮超乎預期，總參觀人次達1182萬人次，23日晚上舉行閉幕典禮，市長盧秀燕以主辦城市首長身份，與2021台灣燈會主辦城市新竹市副市長沈慧虹進行傳承儀式，象徵台中交棒給新竹，為這次堪稱「史上最難」的台灣燈會畫下完美句點，也為2021台灣燈會承先啟後。

▲2020台灣燈會圓滿閉幕，明年改由新竹市主辦。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕感性致詞，感謝市府同仁和贊助企業、志工等努力，才能把燈會工作化不可能為可能。

「全力以赴總動員！」盧秀燕坦言，1年前台中市政府臨危受命，臨時接辦2020台灣燈會，因為籌辦時間太短、太突然，很多人替市府擔心，甚至不看好可以辦得起來，但是市府只花大約10個月時間，就辦出一場史上規模最盛大、展期最長、又好看的國家燈會。

▲2020台灣燈會圓滿閉幕，明年改由新竹市主辦。（圖／台中市政府提供）

▲▼台灣燈會主燈光彩奪目。

盧秀燕更以「mission impossible」形容這次燈會的艱鉅工作，因為市府一邊要辦燈會，一邊還要防疫，大型活動的城市防疫工作，必須做得比別人更認真、更嚴格、更安全，也因為防疫工作的落實，千萬遊客才敢來台中參觀。

▲2020台灣燈會圓滿閉幕，明年改由新竹市主辦。（圖／台中市政府提供）

盧也感謝市府全體同仁及超過5千位有愛、有行動力的志工，她表示，同仁以超越常人的意志力、能力和效率，化不可能為可能，完成2020台灣燈會這項超級任務，她並指著自己身上的藍綠拼色外套說，這件夾克就是志工的制服。

「謝謝大家相信我們，走進台中、欣賞燈會！」盧秀燕充滿感激的說，她還說最要感謝的是，破千萬的海內外遊客，讓台中的努力和美好被看見，大家的肯定就是最大的鼓勵。

新竹市副市長沈慧虹說，謝謝盧市長及市府團隊把31屆台灣燈會做得如此美好圓滿，希望在新竹這小而美的城市，承襲台灣燈會精神，開創多元包容創新，新竹擁有300年歷史深厚底蘊，還有深藏技藝的國寶級人才。

「中央和地方合作很好的典範！」交通部長林佳龍感謝盧市長對中央的信任，在高度壓力下做出決定，這次台灣燈會品質、賞燈的人都非常滿意。

針對明年新竹的台灣燈會，林佳龍也預告，將結合科技產業、大學及科技師生讓燈會令人驚豔，成為台灣國際品牌，更改造城市光環境，讓藝術科技結合、傳統創新對話、讓台灣和世界連結，推出「台灣燈會2.0」，讓燈會不只是節慶，並發展成光的國度。

今天閉幕典禮從下午5點起，在后里森林園區主舞台安排一連串精彩閉幕表演，包含「新世紀文化藝術團」、「朴子電音三太子龍獅戰鼓團」、「采風樂坊—十面埋伏」、「台北爵士大樂隊」、「傳源文化藝術團feat原民歌手林鴻銘」、「妙璇舞蹈團」、「法國．森林小精靈馬戲秀」、「優人神鼓」帶來一連串音樂舞蹈饗宴。

晚間7點10分登場的無人機流星雨展演，以長達8分鐘、全台規模最大800台無人機展演和觀眾道別，以「2020台灣燈會在台中」圖樣開場，再轉變成專屬台中的「駿馬奔騰在馬場」、「舊山線鐵道后豐鐵馬道」，也展現台中最道地的特色小吃「珍珠奶茶」，璀璨台中夜空。

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