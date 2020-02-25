台中高中職以下37萬名學生開學　盧秀燕：防疫物資充足、大家放心

▲盧秀燕視察開學防疫情形，親切和學童打招呼。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

全國高中職以下學校25日開學，台中市高中職以下有1117所、37萬名學生，市長盧秀燕上午前往北屯區仁美國小關心學生入校前量體溫情形，並且在教室外了解衛教宣導課程，盧秀燕表示，市府已協助針對高中職以下學校完成校園消毒，同時督促各校依據SOP展開防疫演練，目前防疫物資都已備齊，大家可以放心。

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仁美國小一大早即展開防疫工作，包括學童入校前量測額溫、耳溫複檢，以及在第一堂課衛教宣導課程後，由老師發給每個學童2片口罩，任何一個程序都不馬虎，希望讓疫情風險降到最低。

▲盧秀燕表示，市府防疫物資充足，大家放心。

盧秀燕表示，台中市高中職以下到幼兒園約有1117所學校、37萬名學生，開學防疫是一項浩大工程，所幸教育局在前幾周即制定防疫SOP，加上從上周起，各校校園已陸續消毒完畢，因此上午量測體溫秩序良好。

▲盧秀燕關心學校防疫流程。

盧也提到，台中市除了教育部統一發放的口罩、酒精等物資外，在善心人士捐贈下，國小及幼稚園學童每人可「加碼」多領到2片口罩，加上中央宣布全國13歲以下兒童1周可領到4片，稍解口罩之急，後續除了再向爭取中央提供物資，市府也會盡力協助調度，確保校園防疫安全。

▲老師在課堂上作衛教宣導。

至於學校的營養午餐是否要改由校外送餐？盧秀燕表示，教育局已督促各級學校落實防疫SOP，不只是廚房工作人員，包括打菜的同學一律都戴口罩，也要求孩子們吃飯前一定要洗手等，台中市疫情狀況相對緩和，不希望造成學童過度不便，因此目前仍維持原來的用餐方式，但是隨著疫情發展，市府會隨時調整。

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