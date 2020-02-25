正港ㄟ台灣綠金！　毛豆產品外銷履創新高

▲2019年毛豆外銷產值再創29年來的新高，貿易額達約新台幣26.1億元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

毛豆是臺灣的綠金產業，2019年毛豆外銷產值再創29年來的新高，貿易額達約新台幣26.1億元，已連續12年銷日冠軍，並促成7家冷凍食品公司於國內建新廠或擴廠，投資達30億元以上，創造上千個就業機會。

農委會每年均輔導台灣區冷凍蔬果工業同業公會及毛豆加工業者參加「日本東京國際食品展」，召開「日臺冷凍農產品貿易懇談會」，積極爭取外銷訂單，已連續三年破8千萬美元，成為「臺灣綠金」產業。

2020年是毛豆產品外銷邁入50週年，農委會將持續輔導業者努力開發新市場，積極爭取外銷訂單，冀望再創50年來歷史新高。

高雄區農業改良場戴順發場長表示，雖然產品外銷日本仍需課徵6%關稅，但臺灣毛豆以品質把關及創新研發勝出，跳脫削價市場競爭，並努力開發新市場。2019年外銷量高達3萬8915公噸，賺進8453萬美元外匯，其中83.8%銷往日本，其餘則銷往美國、加拿大等24國。

他說，今年春作高屏地區毛豆外銷專區的面積有2萬760公頃，春、秋兩作合計可生產毛豆5520公頃，並輔導農民利用高效率的機械採收及新穎加工設備，可在4小時內加工完成健康、美味的產品，大幅提升我國冷凍毛豆產品在國際市場的競爭力。

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