　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

正港ㄟ台灣綠金！　毛豆產品外銷履創新高

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2019年毛豆外銷產值再創29年來的新高，貿易額達約新台幣26.1億元 。（圖／記者陳崑福翻攝） 

▲2019年毛豆外銷產值再創29年來的新高，貿易額達約新台幣26.1億元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

毛豆是臺灣的綠金產業，2019年毛豆外銷產值再創29年來的新高，貿易額達約新台幣26.1億元，已連續12年銷日冠軍，並促成7家冷凍食品公司於國內建新廠或擴廠，投資達30億元以上，創造上千個就業機會。

農委會每年均輔導台灣區冷凍蔬果工業同業公會及毛豆加工業者參加「日本東京國際食品展」，召開「日臺冷凍農產品貿易懇談會」，積極爭取外銷訂單，已連續三年破8千萬美元，成為「臺灣綠金」產業。

2020年是毛豆產品外銷邁入50週年，農委會將持續輔導業者努力開發新市場，積極爭取外銷訂單，冀望再創50年來歷史新高。

高雄區農業改良場戴順發場長表示，雖然產品外銷日本仍需課徵6%關稅，但臺灣毛豆以品質把關及創新研發勝出，跳脫削價市場競爭，並努力開發新市場。2019年外銷量高達3萬8915公噸，賺進8453萬美元外匯，其中83.8%銷往日本，其餘則銷往美國、加拿大等24國。

他說，今年春作高屏地區毛豆外銷專區的面積有2萬760公頃，春、秋兩作合計可生產毛豆5520公頃，並輔導農民利用高效率的機械採收及新穎加工設備，可在4小時內加工完成健康、美味的產品，大幅提升我國冷凍毛豆產品在國際市場的競爭力。

►茶樹精油乾洗手組

ET快訊
開車載2幼兒交流道遭遊覽車「夾成鐵餅」！駕駛媽送醫不治
大甲媽祖遶境能不能舉辦？　內政部長徐國勇回應了
媽祖照常遶境！台南觀音佛祖「擲無杯」下令停辦…靈媒34字不滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

開學防疫大作戰　新營、學甲、麻豆、玉井、婦幼警動起來護童！

開學日校園防疫總動員　善化、歸仁、白河、新化警護童一起來！

開學了！　南警一、三、五分局「罩」樣守護學童安全

台南非法燒庫錢造成嚴重空污　環保局遭批「束手無策」很無奈

正港ㄟ台灣綠金！　毛豆產品外銷履創新高

開學日防疫　枋寮警護學童不缺席…家長超有感

大甲媽遶境3/19起駕　鎮瀾宮副董鄭銘坤：若「封城」就不辦

全國中小學即將開學　大江購物和家長一起防疫大作戰

東成醬油贈5000份熱食為奇美醫院打氣　黃偉哲：感佩企業為防疫人員送暖

積極培育在地AI人才與技術　Linker Networks台南辦公室揭牌

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

破水後心跳不穩！改緊急剖腹產　歷經流產、試管...她見寶寶秒淚崩

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

防新冠肺炎！「搭飛機」必注意6件事　酒精托運不超過2公升、選靠窗座位

貪食汪見餅乾「口水瀑布」洩洪 才剛吃飽...飼主笑：是有多餓啦

開學防疫大作戰　新營、學甲、麻豆、玉井、婦幼警動起來護童！

開學日校園防疫總動員　善化、歸仁、白河、新化警護童一起來！

開學了！　南警一、三、五分局「罩」樣守護學童安全

台南非法燒庫錢造成嚴重空污　環保局遭批「束手無策」很無奈

正港ㄟ台灣綠金！　毛豆產品外銷履創新高

開學日防疫　枋寮警護學童不缺席…家長超有感

大甲媽遶境3/19起駕　鎮瀾宮副董鄭銘坤：若「封城」就不辦

全國中小學即將開學　大江購物和家長一起防疫大作戰

東成醬油贈5000份熱食為奇美醫院打氣　黃偉哲：感佩企業為防疫人員送暖

積極培育在地AI人才與技術　Linker Networks台南辦公室揭牌

貼前女友裸照到社區大門和車輛　男取得和解並寫悔過書獲緩起訴

不畏美股崩跌　美國公債基金前十強今年來漲一成

228連假好康！超商祭「限時5天」優惠　中熱拿第2杯1折、現煮咖啡30杯47折

「醫學院女大生陳屍下水道」28年後破案！比對全校男性DNA　54歲嫌背景曝光

快訊／國道中正交流道嚴重車禍！小貨車遭2聯結車「前後夾擊」

少一隻手！3腳汪發明「鼻頂功」賺零食　她讚：米克斯真的很聰明

甜甜圈吃到一半竟然「吃到人血」　夫妻超崩潰：萬一染病怎麼辦

複雜密碼總是記不住？FBI建議這樣設計更安全也更好記

東京街頭「見大陸人發口罩」...日本妹感動　他質疑時間點！網正反吵翻

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車秒被遊覽車「夾成鐵餅」…媽送醫不治

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

地方熱門新聞

大甲媽遶境　鄭銘坤：封城就不辦

澳門學生檢疫14天　2天竟偷跑8次

百位網紅比基尼辣妹遊台東

桃園2工人　遭土牆崩塌活埋死亡

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

桃園11家醫院　成立防疫聯防醫療網

東成醬油贈5000份熱食為奇美醫院打氣

台南非法燒庫錢造成嚴重空污　環保局說話了

桃園原民敬老卡　申請年齡下修

Linker Networks台南辦公室揭牌

新北推「水土保持服務列車」開跑

全國唯一有產銷履歷的「過貓」　邱連發做到了 　　

嘉義中山路科技執法4/1上路

信號干擾台灣燈會　48架無人機突墜落

更多熱門

相關新聞

花東縱谷新綠金　首團印加果產銷班成立

花東縱谷新綠金　首團印加果產銷班成立

自2013年國內爆發食用油危機風暴，喚起國人對於健康的食用油品更加地重視。長期以來，國人食用油多數仰賴進口油品，導致國內自產的優良食用油自給率偏低，在創班班長林昆平及許多農民的共同努力下，21日「全台灣」第一個以印加果為名的產銷班於花蓮縣玉里鎮正式成立，可望藉由產銷班的組織運作提供更多優良的油品供國人食用，對國人的健康做出更大的貢獻。

寒流來襲+氣溫偏低　農友注意防範番茄晚疫病

寒流來襲+氣溫偏低　農友注意防範番茄晚疫病

毛豆年輸出24億！他們為台灣立大功獲農科獎

毛豆年輸出24億！他們為台灣立大功獲農科獎

萬代蘭切花保鮮液　授權業界利用

萬代蘭切花保鮮液　授權業界利用

菜豆萎凋病不再束手無策　嫁接栽培再上一層樓

菜豆萎凋病不再束手無策　嫁接栽培再上一層樓

關鍵字：

毛豆高雄區農改場綠金

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

身分證238中2碼　天賜百匯享折扣

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

血友病童母冷笑吐心聲　揭幕後黑手

血友病童母子搭機回台！父親說話了

王陽明女兒「氣質中文名」網狂推

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

《迫降》金正鉉曾對少時徐賢擺臭臉：錯就是錯

吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！

台商寫信給蔡英文！籲暫時關閉國門

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

隋棠1歲兒摔下1.3m高床「鎖骨斷成兩截」！

百萬人瘋媽祖遶境！靈媒「34字戳破盲點」

謝和弦「吞點燃的火柴」2分鐘失控片嚇壞網

潛伏期長達27天才確診　前SARS指揮官：現在沒旅遊史完蛋啦

謝和弦護莉婭「惡毒詛咒451人」

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面