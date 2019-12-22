萬代蘭切花保鮮液延長觀賞期　高雄農改場授權業界利用

▲農委會高雄區農業改良場積極研發萬代蘭切花保鮮液，授權業界利用 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

農委會高雄區農業改良場積極研發萬代蘭切花保鮮液，可有效延長切花觀賞期，提升萬代蘭切花外銷競爭力。於9月20日公告｢萬代蘭切花保鮮液｣配方非專屬授權業界利用案後，由台南市下營區顏姓花卉生產業者率先申請並獲高雄場授權，已開始應用於切花外銷處理，未來推廣上市後，可望在農民及外銷切花包裝場廣泛運用，提升萬代蘭切花到貨品質。

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萬代蘭切花為臺灣新興的熱帶花卉，目前栽培面積約7~8公頃，主要栽培於屏東、高雄、臺南、彰化、南投及臺中，年產量約70萬枝。由於花朵大花色艷麗，相當受消費市場歡迎，花則有白色、黃色、粉紅、桃紅、紫紅、藍色、藍紫到棕色等多樣系列花色，除供應內銷市場外，也外銷到日本、新加坡、香港、歐洲、澳洲等地。主要外銷國家為日本，年外銷量達40萬支，約占日本萬代蘭切花輸入量的60%，極具外銷發展潛力。

高雄場戴順發場長指出，切花採收後如沒有適當的處理，很容易因失水萎凋甚至老化而失去商品價值，使用最佳的切花處理程序，可使切花有更好的外觀和更長的壽命，而切花保鮮液處理，可有效延長萬代蘭切花觀賞期達14～20天，可讓萬代蘭切花瓶插維持更久更美。

高雄場翁一司助研員表示，該切花保鮮液配製操作方便、材料取得容易、價格相對便宜，因此公告｢萬代蘭切花保鮮液｣配方非專屬授權案，歡迎農民及切花生產業者向高雄場申請授權，或向已申請授權者購買，以應用在萬代蘭切花內銷及外銷上，提升切花觀賞價值。

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