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寒流來襲+氣溫偏低　高雄農改場籲農友注意防範番茄晚疫病發生

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▲受寒流影響，高屏地區明顯降溫，適合番茄晚疫病發生的時機，高雄區農業改良埸籲請農友注意加強防範 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲受寒流影響，高屏地區明顯降溫，適合番茄晚疫病發生的時機，高雄區農業改良埸籲請農友注意加強防範 。圖番茄晚疫病造成葉片乾枯。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

近日受寒流影響，高屏地區明顯降溫，低溫伴隨晨間露水，為適合番茄晚疫病發生的時機，農委會高雄區農業改良埸籲請農友注意加強防範，避免疫病發生。

高雄區農改場表示，番茄晚疫病好發於濕冷時節，尤其是連續陰雨後。番茄未發病時，農友可預先施用「亞磷酸」混合等量的「氫氧化鉀」進行病害預防。若作物已發病，則應立即剪除受害枝葉，落實田間衛生管理工作，再施用植保手冊核准之晚疫病防治藥劑，以遏止病害擴散。

戴順發場長指出，番茄晚疫病可造成番茄葉片、新梢、莖及花穗受害。番茄葉片染病初期出現水浸狀斑點，之後擴大並褐化，最後導致葉片乾枯。植株莖部染病則呈現水浸狀黑褐化，農友俗稱「黑骨」，嚴重時全株焦枯、死亡。果實受害時，初期呈褐色水浸狀斑塊，隨後擴展成大型斑塊，並向果實內部蔓延，果實組織褐化，但無軟化水解現象。

他說，晚疫病原菌在受害組織上會產生大量的游走孢子，再藉由風雨飛濺散播到健康植株，一旦發病，應立即剪除罹病組織，並隨即將病組織清離園區，再選用銅劑或其他植物保護手冊推薦用藥進行防治，避免病害快速蔓延。

目前高屏地區番茄已進入採收期，農友應嚴格遵守藥劑的安全採收期規定，以確保食用安全。

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