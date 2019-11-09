菜豆萎凋病不再束手無策　農改場：嫁接栽培…生產再上一層樓

▲高雄區農腎改場利用嫁接抗病根砧防治豇豆萎凋病 ，讓該病不再束手無策。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

長豇豆會感染萎凋病而枯死，目前無有效的藥劑可供使用，農委會高雄區農改場利用嫁接抗病根砧防治它的絕症，達到安全用藥及提高農民收入的目的。

▲▼參與農友反應熱絡、’壬酸’作為豇豆園雜草防除的主要資材。

該農改場於7日在屏東縣里港鄉瀰力村蔡兩喜農友田區舉辦「長豇豆雜草暨健康管理觀摩會」，由旗南分場周分場長國隆主持，向農友說明豇豆園雜草防除技術與利用嫁接抗病根砧防治豇豆絕症-萎凋病的栽培管理要點，吸引不少農友參與。

高雄場表示，長豇豆一般稱為菜豆，是臺灣非常重要的夏季豆類蔬菜，高屏地區是全臺最重要的豇豆產地，栽培面積占國內六成，該品種豆莢品質優異，深受消費市場歡迎，但受萎凋病危害嚴重，在開花期即感染萎凋病而枯死，目前無有效的藥劑可供使用，常讓農業專家及農民束手無策，使農民血本無歸。

全臺豇豆栽培面積，也因該病猖獗而大幅下滑，對豇豆產業的發展影響深遠。該農改場為解決豇豆萎凋病問題，篩選出3個極抗萎凋病的嫁接砧木品系，在蔡兩喜田區栽種，展現穩定且優越的抗萎凋病特性，且所生產的豆莢品質與未嫁接者一致，自9月下旬定植至今已陸續採收，全區無發現有罹病植株，讓農友可生產出優質高產的長豇豆。

而長豇豆除萎凋病問題，田區雜草防除以往農民長期依賴一般除草劑，也造成雜草抗藥性，造成土壤中除草劑累積及地下水污染問題。這次觀摩會特別使用對土地較為友善的’壬酸’作為豇豆園雜草防除的主要資材，並配合覆蓋雜草抑制蓆加強防除效果，讓農友收益良多。