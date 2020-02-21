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花東縱谷開創「植物腦黃金」　台灣首團「印加果產銷班」成立

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▲印加果星形蒴果含有種子四到七個，每個稜角內含有一粒種子，外型可愛，初結果為綠色，成熟後呈褐色。（圖／記者王兆麟翻攝）

印加果星形蒴果含有種子四到七個，每個稜角內含有一粒種子，外型可愛，初結果為綠色，成熟後呈褐色。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

自2013年國內爆發食用油危機風暴，喚起國人對於健康的食用油品更加地重視。長期以來，國人食用油多數仰賴進口油品，導致國內自產的優良食用油自給率偏低，在創班班長林昆平及許多農民的共同努力下，21日「全台灣」第一個以印加果為名的產銷班於花蓮縣玉里鎮正式成立，可望藉由產銷班的組織運作提供更多優良的油品供國人食用，對國人的健康做出更大的貢獻。

印加果（星星果）又名南美油藤、印加花生，原產於南美秘魯的雨林，行政院農委會林業試驗所蓮華池研究中心曾栽種，星形蒴果含有種子四到七個，每個稜角內含有一粒種子，外型可愛。初結果為綠色，成熟後呈褐色，種子呈橢圓扁形，種子富含油脂、蛋白質、氨基酸，還有多種維生素和生育酚。

▲印加果星形蒴果含有種子四到七個，每個稜角內含有一粒種子，外型可愛，初結果為綠色，成熟後呈褐色。（圖／記者王兆麟翻攝）

印加果實含有豐富的油脂，2004-2007年榮獲巴黎世界博覽會金獎，被譽為植物腦黃金。

印加果實含有豐富的油脂，其中92%以上是Omega3、6、9等不飽和脂肪酸，並於2004-2007年榮獲巴黎世界博覽會金獎，被譽為植物腦黃金，2017年因高營養價值被列為「超級食物」。印加果Omega3、6、9總含量極高，其中Omega3含量每百公克為鮭魚的12倍、魚油的2倍，並含豐富多酚物質及高濃度的維生素E，其中維生素E含量每百公克為橄欖油的16倍、核桃的6倍，適合應用於健康保健食品及美顏美體、化妝品原料，對人體具「醒腦益智、血管保健、腸道保養、美容窈窕」等四大幫助。

縣長徐榛蔚表示，藉由產銷班的成立，讓組織更加地企業化、資訊化、制度化並全面推動有機農業之政策。印加果在台灣是一種新興的作物，亦是高營養價值的新興油品作物，未來可望結合玉溪稻鎮文化園區，輔導發展觀光農業，吸引更多人來玉溪地區旅遊觀光。

▲印加果星形蒴果含有種子四到七個，每個稜角內含有一粒種子，外型可愛，初結果為綠色，成熟後呈褐色。（圖／記者王兆麟翻攝）

縣長徐榛蔚表示，藉由產銷班的成立，讓組織更加地企業化、資訊化、制度化並全面推動有機農業之政策。

玉里印加果產銷班班長林昆平也強調，透過政府之輔導與補助，協助農民學習更優化的農業技術並增加生產、加工、行銷等經營管理知識，以提昇農業競爭力。產銷班要建立產銷一元化作業，以組織力量辦理共同採購、運銷，降低產銷成本，消除中間剝削，以增加農民收益。

產銷班有多位原住民屬於卓溪鄉布農族，所以產銷班對外識別：「明都漢 Bintuhan」，採自布農族語「星星」的意思，因印加果狀似星星，採收印加果猶如布農族勇士摘星、射星。

印加果產銷班除了標榜有機栽種外，班長林昆平也對未來發展規劃做出說明，將來更要朝向科技農業與智慧農業邁進，結合生物科技、人工智慧、大數據與IoT物聯網技術，用感測器獲取溫濕度、土壤環境等數據，進一步建立調控系統，解決「水分、光線、溫度、蟲害、病害與土壤肥力」等六種常見的農業問題，以提升生產效率；未來還要推動及落實「生產、加工、行銷六級產業化」整體產銷策略發展，持續擴充第一級產業的生產動能，並積極尋求二級加工產業與三級行銷的合作夥伴，以發揮相乘綜效，不偏廢任何一級，真正做到產銷一條龍式產業。

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