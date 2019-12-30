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毛豆年輸出24億、歐盟漁業黃牌除名　他們為台灣立大功獲農科獎

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▲▼ 2019第一屆國家農業科學獎獎。（圖／農委會提供）

▲2019第一屆國家農業科學獎共有17個團隊獲獎。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

農委會今（30日）舉行2019第一屆國家農業科學獎表揚，共17 個團隊獲獎，農委會表示，目的希望解決台灣農業問題，盼學術界打破為了寫文章而寫的生態，而沒有實際解決問題。農委會主委陳吉仲舉例，以這次獲獎的團隊都有「跨領域」共通點，不僅幫台灣在歐盟漁業黃牌除名，也讓台灣毛豆創造年24輸出價值。

國家農業科學獎區分「產業貢獻」、「社經發展」、「前瞻創新」、「跨域加值」及「環境永續」5大領域，今年總計有85件優異科研成果經推薦參與競賽，入圍研究團隊共17組。農委會表示，部分已在產業上應用，成果斐然，得獎團隊也將獲3年期計畫補助，讓研發成果與應用技術能夠長期推廣運用。

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▲▼ 農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲說，以往學術界都是為了發表文章而發表。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲指出，以往學術界都是為了發表文章而發表，而不是從實際上解決，希望未來農業問題能改變此生態。他舉例如「產業貢獻」獎的高雄區農業改良場「毛豆產業團隊」，推動毛豆品種技術研發及外銷生產專區輔導，不僅有3個品種已授權產業界應用，在國內外收取授權金達1929萬元，每年更賺取外匯達7000萬美元以上，每年輸出金額超過24億台幣，讓堪稱綠金的台灣毛豆在世界餐桌上發光。

陳吉仲接著說，17個團隊獲獎都有共通點，就是跨領域，其中歐盟漁業黃牌能除名，就是利用海洋科技大學「新世代漁船監控技術團隊」結合大數據、資訊等技術，加上整個漁業資源管理，保住400億元以上的遠洋漁業利益，監控系統也變成歐盟要以台灣為典範。

農委會強調，希望國家農業科學獎能解決台灣農業基本問題，如人力結構、土地規模、產銷調節、通路、冷鏈加工等農業基礎建設，和透過跨域研究及先端科技技術來解決全球政經、環境生態變化所產生的農業相關問題。
 

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