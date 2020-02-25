接血友病童母子「24小時部署」曝光　搭機全程戴口罩、空服零接觸

▲馬女與孩子深夜搭機返台。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

滯留湖北「血友病童」母子24日搭乘從成都起飛的長榮BR-766航班回台，並在當日晚間抵達桃園機場，中央流行疫情指揮中心詳細規劃「作戰」，用不到24小時的時間完成任務。有長榮知情人士表示，這對母子及護理師全程都有戴口罩，空服人員不需要與他們近距離接觸，所以沒有穿隔離衣。

血友病童與馬姓母親24日搭乘長榮BR-766航班從成都起飛，原本預計飛行過程中會全程穿上隔離衣、頭罩、口罩、護目鏡、腳套等防護裝備，機組人員及同機乘客也會戴上N95口罩，而飛機在同日晚間10時46分抵達桃園機場，母子倆經過一系列的檢疫流程，最後在晚間11時40分搭乘救護車直接前往衛福部醫院，25日凌晨住進負壓隔離病房隔離採檢。

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據了解，中央流行疫情指揮中心與陸委會、海基會共同部署這次的「作戰」，得知馬女與兒子即將返台，24日一早先指派護理師前往四川成都與母子倆會合，接著通知航空公司進行相關防疫準備，到最後飛機成功降落、將人送抵醫院，只花了不到24小時的時間。

長榮航空知情人士向《中央社》透露，當天上午接到這個消息，並未被要求採取高規格的防疫動作，母子兩人及護理師登機後與其他乘客一樣都有戴口罩，由於沒有用餐，空服人員不必服務他們，沒有近距離接觸，所以也沒穿隔離衣。

▲馬女因為孩子的藥劑用完了，所以希望第二批包機能盡快成行。（圖／台商提供）

此外，先前馬女對外求救，表明孩子的救命藥劑不足，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中當時回應，除了第一批藥物以外，20日還開了第二批藥物給血友病童的家人，這些藥物預計可以用到3月28日，掀起各界正反意見熱議。

荊門台商協會會長簡俊男解釋，第二批所開的4劑藥物其實還沒有配送方案，也還沒送到大陸，更不可能送到湖北荊門，第一批送來的藥物已經用完，血友病童手上的確已經沒有藥，即將進入待藥危險期。另一名知情者坦言，若孩子一直沒有藥劑可以使用，會造成健康風險，考量到他的醫療需求和人道因素，台灣相關單位才會「特例」快速安排母子倆回台。

▼ 血友病童使用的救命針劑。（圖／湖北台辦提供）

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