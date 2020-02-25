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小三通暫停觀光相關產值急凍40億　金門縣長擬推「消費券」

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▲▼金門縣長候選人,國民黨,楊鎮浯,九合一選舉。（圖／記者胡順惠攝）

▲金門縣長楊鎮浯。（圖／ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，金門1、2月間透過小三通入境的旅客數量比去年同期整整少了9萬多人次，觀光產業急凍。對此，金門縣長楊鎮浯提出許多紓困方案，包含規劃發放「消費券」，同時著手輔導傳統商家，希望能有效減緩對地方經濟的衝擊。

由於小三通客運往來已在本月10日暫停，金門縣政府認為，離島地區的產業首當其衝，況且他們屬於淺碟型經濟型態，產業結構較為薄弱，觀光產業與小三通政策息息相關，光是今年1、2月間觀光相關產業產值就比去年同期少了40億元，旅客流量也少了9萬多人次，如果疫情持續影響到6月，可以預期3月的狀況會比1、2月更糟糕。

▲▼防疫再升級 楊縣長視察金門機場首日執行紅外線監測儀體溫監測情形。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲楊鎮浯視察金門機場執行紅外線監測儀體溫監測情形。（圖／記者吳奕靖翻攝）

金門縣長楊鎮浯表示，目前正在積極配合中央政策的振興方案，會聯合澎湖、連江縣政府一同提出建議，希望「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例草案」能優先紓困離島地區；此外，他也提出許多建議，包含規劃發放消費券，除了幫助業者紓困之外，也會加強輔導傳統商家，雙管齊下，讓政府與民間一起「動起來」，就是希望可以減緩疫情對地方經濟造成的衝擊。

至於小三通客運何時才能恢復，楊鎮浯坦言，是否復航並非由金門縣政府決定，後續會再與交通部等相關單位協調，期望能在疫情告一段落後盡快復航，這段期間他也會努力運用各種紓困、振興方案，讓金門的經濟在短時間內復甦。

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