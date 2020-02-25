90歲爺爺住進自己的病區...6天後離世！　女護士淚崩：奶奶同天也確診了

▲彭亞玲細心照顧著90歲的爺爺。（圖／翻攝楚天都市報）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，大陸目前已累計超過7萬例確診病例，其中湖北省就佔了6萬多例，最為嚴重。武漢市金銀潭醫院的25歲護士彭亞玲，日日夜夜都在醫院照顧病人，沒想到有天卻看見自己的爺爺住進了自己的病區，且在6天後離世，讓她當場淚崩。

據《楚天都市報》報導，自疫情爆發以後，彭亞玲先被調到兒科病房支援，兩週後又被調回金銀潭醫院的南四病區，專門收治新冠肺炎患者。她表示，每天很忙，「病區主要以重症患者居多，大部分是高齡老人，不僅治療難度高，在日常生活上，護士們也得付出更多。」

彭亞玲回憶，16日當天她是值白天班，在隔離區外工作，突然接到家人的通知才知道，爺爺住進醫院了，而且還是在自己負責的病區。第二天一早，她進入隔離區，果真看到爺爺，「但是，我跟他講話，他一開始並沒認出我來，因為我穿著防護衣。」

▲彭亞玲打起精神，繼續在第一線奮戰。（圖／翻攝楚天都市報）

彭亞玲提到，她當時問爺爺「你猜我是誰」，結果爺爺愣了一下，然後就笑了。她提到，「爺爺雖然已經90歲，但卻很堅強，一直說他能照顧自己，很少向我們求助，而且奶奶病倒後，平日也都是爺爺在照顧的。」

不過，彭亞玲說，爺爺這次住進醫院，情緒低落了很多，喘氣嚴重時，他有些消極，讓人很擔心。她提到，「我們會把按鈴放在每個病床邊，患者有事可以隨時呼叫我們，但爺爺從來不按，因為他不想麻煩人。」

直到22日那天，彭亞玲的爺爺走了。彭亞玲淚崩表示，爺爺去世那天，奶奶也被確診感染，在黃陂一家醫院住院。雖然相當心痛，但自己所在的病區裡，每天都有人出院，讓她感覺到一絲絲欣慰，「我會繼續戰鬥下去的！」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

