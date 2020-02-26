為疫情中止「媽祖遶境」　醫生翻台灣史曝：發生過很多次

記者趙蔡州／綜合報導

台灣正值新冠肺炎（COVID-19）防疫時期，外界擔心遶境、進香等宗教盛事，可能會成為疫情破口，包含大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮等，未來是否未繼續舉辦馬祖遶境，吸引各界人士關注。精神科醫師潘建志表示，其實因為疫情而停止神明繞境，台灣歷史上發生過許多次。

▲外界擔心遶境、進香等大型宗教集會盛事，可能會成為肺炎疫情的突破口。（圖／ETtoday資料照片）

潘建志在臉書粉絲團「BillyPan 潘建志醫師」表示，因為疫情而停止神明繞境，台灣歷史上發生過許多次，像北港媽祖遶境在日治時代，曾經因為日本腦炎疫情而中止，基隆城隍遶境因為霍亂（虎列拉）而禁止，另外媽祖遶境在228、蔣介石過世時也曾經中止。

潘建志指出，「早年媽祖繞境不是在3月，而是元宵節後，日期是可以改的」，而且最初媽祖出巡是回祖廟，也不是遶境，近年遶境的目的已非當年，「出巡路線每年都在變，目的、日期及路線變換都是人的想法，不是神的意志，沒有什麼神聖理由」、「民眾排隊都買不到口罩，還要繼續辦繞境，是主事者在為難信徒。」

▲顏清標26日上午9時將對外說明大甲媽遶境事宜。（圖／鎮瀾宮臉書）

針對外界呼籲暫時停辦遶境活動，白沙屯拱天宮管理委員會表示，白沙屯媽祖徒步進香活動已有近200年歷史，今年原定3月24日凌晨開始9天8夜遶境行程，2月19日開放報名後，短短7天就有超過3萬人報名，屆時會視疫情發展狀況進行特別安排，除非政府宣布「封城」，否則還是傾向如期舉辦。

至於鎮瀾宮大甲媽祖遶境部份，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤24日曾經表示，如果政府宣布封城就不辦遶境，但由於內政部長徐國勇表明，大型宗教活動一定要有「延期的備案」後，鎮瀾宮董事長顏清標與南部各宮廟協商後，將於26日上午9時舉行記者會，對外說明大甲媽遶境事宜。