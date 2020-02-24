還在韓國玩！觀光局曝最新遊韓台團人數　27日起入境要「居家檢疫14天」

▲觀光局最新統計，台灣還有17旅行團、266人還在韓國旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心於今（24）日提升韓國旅遊疫情建議至第三級警告（Warning），並提醒民眾避免至當地所有非必要旅遊一事，並得依照標準規定辦理相關退費事宜。觀光局通報，目前台灣還有17旅行團、266人還在韓國玩，若27日後才返台的民眾，需配合防疫居家檢疫14天。

觀光局表示，經洽詢雄獅、康福、東南、五福、易飛網國際、大都會、寶馬、東森、聯翔國際、山富國際、鳳凰國際、喜鴻、長汎、百威等辦理國人赴韓國旅遊之主要旅行社瞭解，目前正在韓國之旅行團體計約17團，旅客266人。

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▲2/27零時起，從韓國入境台灣的本國籍人士，需要居家檢疫14天。（圖／讀者提供）

針對在韓旅行團部分，觀光局已囑請相關旅行社應注意團體旅客身體健康狀況，如有身體不適或有發燒、咳嗽等症狀，應協助旅客就醫。同時，也請旅行社轉知旅客，回台後應續配合中央流行疫情指揮中心相關防疫指示。

根據指揮中心公布消息，自2月25日零時起，自韓國入境的外籍人士，需進行14天居家檢疫；本國籍人士於2月25日、26日自韓國入境者，須落實14天自主健康管理，另自27日零時起入境之本國籍人士則實施14天居家檢疫。