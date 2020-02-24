飛韓代購網美酸「奶大誤會是肺炎」　醫師開譙：我的犧牲被糟蹋

圖、文／鏡週刊

韓國旅遊疫升為第二級，卻還有網美冒險衝代購，引發爭議，讓邱豑慶醫師在臉書PO文批：「我放棄憲法賦予我的自由權，我配合防疫指揮中心的調配，但我他媽的犧牲是給這樣糟蹋的嗎？」熟料，意外掀起網路口水戰。

邱豑慶醫師昨晚（23日）在臉書揭露網美事件，隨後被該網美親友團整夜私訊嗆聲，讓邱豑慶稍早在臉書（24日）發文，「護航的人來訊罵我，代購何其多？她擋你財路嗎？你幹嘛只針對她一個？」表示自己醫療工作夠忙了，「就以本文做個總結」，直言自己針對此事生氣主因是「她（網美）對醫護人員的消費戲虐」。

戴著兩層手套，要抽血摸不到血管，只能全憑經驗， 邱豑慶說 ：「一針戳不到還要被抱怨技術差？」醫療人員提冒著被感染的心理壓力，站在第一線防疫，但網美返台因疑似武漢肺炎症狀住隔離房，事後平安出院卻發文戲謔的酸醫師，「我確診沒有肺炎哦，大概是我奶太大了，陰影看起來醫生才覺得疑似像肺炎吧」。

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該網美種種的戲謔文章，讓邱豑慶看下去，打抱不平的說，「對妳奶大不大一點興趣都沒有，別說榮總的各位前輩醫師，我一個小菜鳥麻醫，從業以來看了數萬張X光，也從來沒有把奶看成肺炎的啦，乾。」並透露負壓隔離病房一天耗費不少錢，而這些「鉅額醫療費」都出自台灣每一個公民繳的稅金，並無奈的說：「這種道歉好廉價，也好讓人鼻酸。」



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