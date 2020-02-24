台灣虎航韓國航班2/27起全砍！　改、退票辦法公布「可全額退費」

▲韓國旅遊警示今升級至第三級，自2月27日起，由韓國入境之本國籍人士需居家隔離14天。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

因韓國近期新型冠狀病毒肺炎疫情病例案大幅增加，已進入大型群聚階段，中央流行疫情指揮中心今（24）日升級韓國旅遊警示至第三級，且自2月27日起，由韓國入境之本國籍人士需居家隔離14天。台灣虎航宣布韓國航班異動，並公布改、退票辦法。

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▲韓國旅遊警示升級，台灣虎航公告取消航班及退票辦法。（圖／記者蔡玟君攝）

台灣虎航表示，為疏運仍滯留於韓國當地的旅客，往返韓國航班將作以下調整：



•2020年2月25日大邱-桃園及濟洲島-桃園航班仍正常營運；桃園-大邱、桃園-濟州島、桃園-首爾仁川將取消。

•2020年2月26日釜山-桃園及首爾仁川-桃園航班仍正常營運；桃園-釜山、桃園往返濟州島將取消。

•2020年2月27日至2020年3月31日所有韓國往返之航班全數取消；惟，首爾仁川-桃園航線取消至2020年4月1日。

針對上述航班取消而影響之旅客，台灣虎航提供更改訂位、退票方式供消費者選擇，其申請期限自即日起至2020年3月1日晚間21:00（含）止。

▲韓國旅遊警示升級，台灣虎航公告取消航班及退票辦法。（圖／台灣虎航提供）

方案一：更改訂位

符合上述說明之適用對象，如選擇日期仍有可售座位時，始可免費更改日期，且得免收票差及手續費，更改以一次為限；可改訂日期範圍為2020年4月1日至2020年7月14日（含）止（2020年4月1日至2020年4月10日及2020年6月23日至2020年6月30日為不適用區間），且須以來回程皆可搭乘完畢為準。

欲進行改票作業者，請直接至線上表單申請：https://www.surveycake.com/s/bARVr

方案二：退票

符合上述說明之適用對象者，始可選擇全額退費，且不需支付任何手續費。

欲進行退票作業者，請直接進行線上表單填寫即可：https://www.surveycake.com/s/lnR43。

台灣虎航提醒，選擇退票的旅客，約須4周左右的工作天作業，後續退款會至購票時使用的發卡銀行端，屆時相關退款時程，可逕自與發卡銀行聯繫。

另外，它航機票若涉及台灣虎航航段，仍須依照它航作業辦法規定辦理；如原始購票非透過台灣虎航官網購票者，退票款請逕洽原開票旅行社或開票平台洽詢。