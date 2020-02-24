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情侶不能接吻！留學生觀察韓國人「3個不戴口罩原因」　揭當地人4日常聚集地

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▲韓國（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲南韓近日確診人數激增。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情狂燒，南韓病例近日暴增，目前確診人數已累積至763人。一名留韓台生就觀察到韓國人「3個不戴口罩的原因」，以及民眾日常愛聚會的4個地方，勸大家近期若有到韓國旅遊的計畫，先暫緩為佳。

一名在韓國留學的女網友於Dcard上發文，分享她近日觀察到的現象。她表示，韓國人不戴口罩的原因大概有3種，首先男性會因為抽菸，戴了覺得麻煩，女性因為有化妝的習慣，不想遮住妝容、怕妝花而不戴，情侶們則是因為「不方便接吻」，所以選擇捨棄口罩。

請繼續往下閱讀...

她也提到，韓國人最愛聚集的場所有4個，分別是教會、光化門、夜店和咖啡廳。事實上，韓國大邱日前正因為一名新天地教徒大媽確診，參加教會活動後導致感染病例暴增。原PO表示，每到週六，首爾光化門前也總是有許多阿公阿嬤聚集抗議總統文在寅，她還曾聽到帶頭的牧師誇口「在戶外會被感染是不可能的事」，令人傻眼。

▲▼ 韓國,光化門 。（圖／本報資料照）

▲光化門廣場。（圖／本報資料照）

「剩下的夜店和咖啡廳就不用說，沒人會在室內戴口罩。」原PO補充，現在韓國口罩「KF94」一片最便宜要價2000韓圜（約台幣50元），在東大門最高還被喊價至4000韓圜（約台幣100元）。

她接著讚嘆台灣禁止口罩出口的政策，她表示在湖北疫情爆發後，許多在韓的中國人就開始搶口罩，藥妝店在缺貨後也開始限購5枚，「網路商場則是高價賣，就算幸運搶到原價口罩也不一定會出貨。」

原PO也擔心，不久後的3月中就是學校開學季，目前在韓國的中國留學生就將近7萬人，各大學無論是取消開學典禮、延遲開學、建議休學、隔離或是推出網路課程，都正繃緊著神經迎戰。

▲▼ 南韓首爾大學。（圖／翻攝自Facebook／Seoul National University 서울대학교）

▲韓國首爾大學。（圖／翻攝自Facebook／Seoul National University 서울대학교）

她也觀察到，目前韓國的觀光景點如明洞、弘大、東大門等，觀光客的確是少了許多，也很難看到中國人，還是以日人及台人為主。有趣的是，台灣人大多都乖乖戴上口罩，反觀日本人危機感低，幾乎都不戴，歐美人士則大多都是戴N95。

原PO也提醒，韓國在3天內確診人數直接飆破500人，台灣指揮中心也已將日韓旅遊建議提升至二級警示，希望大家近期盡量不要到韓國，已經在韓國的人也不要到處跑，務必注意自己的身體健康。

貼文一出，網友們紛紛表示「今天還看到江南夜店還一堆年輕人在蹦迪（去夜店玩），真的佩服他們的強心臟」、「我一個在韓國讀書的中國朋友，被學校建議休學，慘」、「這學期要去交換，現在這個情況不知道還要不要去，覺得自己努力了這麼久，好難過」、「韓國人怕中國人怕的要死，結果是自己人害了國家淪陷」。

※本文已獲作者授權轉載※

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