大馬首相辭職震撼彈！政壇逼宮傳聞滿天飛　希盟看似瓦解…安華是關鍵

▲學者分析指出，馬哈地仍有可能尋求其他政黨支持組成新政府。（圖／路透）



文／中央社記者黃自強新加坡24日專電

馬來西亞政壇地震，首相馬哈地宣布辭職，無異為「希望聯盟」拋下震撼彈，學者分析指出，馬哈地老謀深算，仍有可能尋求其他政黨支持組成新政府，是否再續任首相仍待觀察。

馬來西亞政局從昨天即出現動盪不安局勢，馬來西亞首相辦公室今天下午2時20分公告指出，馬哈地下午1時向最高元首提交書面辭呈。馬哈地也一併辭去土著團結黨名譽主席。

馬來西亞2018年全國大選，由前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）和昔日政敵安華（Anwar Ibrahim）聯手帶領「希望聯盟」，終結「國民陣線」。馬來西亞當時掀起的民主海嘯，用選票扳倒「巫統」（UMNO）主導的「國民陣線」，捲入貪腐醜聞的首相納吉（Najib Razak）下台接受司法調查。

這也是馬來西亞1957年獨立建國以來首次政黨輪替，成為全球媒體焦點，但馬來西亞近來屢傳「逼宮」之說，政壇動盪不安，馬哈地今天竟宣布辭職。

土著團結黨也宣布退出希望聯盟，並繼續支持馬哈地出任首相。人民公正黨署理主席阿茲敏阿里（Mohamed Azmin bin Ali）與其他10名國會議員也宣布退出公正黨與希望聯盟，另在國會裡籌組獨立議員集團，其中包括了4名部長、1名副部長與國會下議院副議長。

新加坡國際事務學會（SIIA）高級研究員胡逸山向中央社記者表示，馬來西亞目前政局相當混亂，連日來政壇傳聞不斷，消息滿天飛，而馬哈地宣布辭去首相職務更是對馬來西亞政壇拋下一個震撼彈。

對於土著團結黨宣布退出執政的希望聯盟，胡逸山指出，這也意味著馬哈地有可能正在另外組成一個新的政治聯盟，抑或說明馬哈地遭遇外界「逼宮」之際，仍意圖力挽狂瀾，竭盡全力進行「反政變」（counter coup）。

他認為，希望聯盟目前看似面臨土崩瓦解，但關鍵仍在於安華能否穩定局勢，獲得其他政黨支持。

根據胡逸山分析，如果馬哈地辭去首相後，能再聯合諸如巫統、伊斯蘭黨等其他小黨合作組成新政府，這些政黨有的主張極端的宗教立場，這種新的政治局勢的確會讓馬來西亞的非馬來人族裔憂心不已，恐引起外界反彈。

馬哈地甫於21日宣布希望聯盟主席理事會一致同意，讓他今年11月馬來西亞舉辦亞太經濟合作會議（APEC）高峰會結束後，再談論首相職位交棒一事，但沒想到短短數天，執政權力鬥爭就曝光。

馬哈地在2018年5月10日接任首相時，曾表示只會在位2年，之後會將位子交棒給安華。不過，由於去年底馬哈地不斷對媒體放話，為了推行更多計畫，自己可能不會在今年5月交棒。因此去年11月傳出各成員政黨準備對馬哈地發動不信任投票，希望馬哈地提早下台。

希望聯盟成員黨包括人民公正黨、民主行動黨、土著團結黨和國家誠信黨組成。其中，由安華領導的人民公正黨占國會下議院席位最多，共有51席；馬哈地率領的土著團結黨有26席；民主行動黨與國家誠信黨分別有42席與11席。（編輯：王永志）