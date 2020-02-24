馬來西亞政局地震！傳首相馬哈迪將組新執政聯盟

▲馬來西亞首相馬哈迪（右）與人民公正黨實權領袖安華（左）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者郭朝河吉隆坡23日專電

馬來西亞首相馬哈迪23日傳出將切割人民公正黨實權領袖安華，與部分執政黨與在野黨成員另組執政聯盟，令執政不到2年的希望聯盟政權搖搖欲墜。

馬來西亞媒體23日報導，土著團結黨名譽主席馬哈迪（Mahathir Mohamad）將連同5個黨派籌組新政府，包括前朝執政黨巫統、砂勞越政黨陣線（GPS）、沙巴民興黨、伊斯蘭黨，以及人民公正黨（簡稱公正黨）部分領袖。

其中，曾在去年捲入同志性愛短片醜聞的人民公正黨署理主席兼馬來西亞經濟事務部長阿茲敏阿里（Mohamed Azmin bin Ali）也將拉攏18名成員，切割安華（Anwar Ibrahim），投向馬哈迪籌組新政府聯盟。

據悉，各成員黨都在23日分別舉行閉門會議，惟會議結束後每個人都三緘其口，沒有透露半點風聲。原本媒體謠傳馬哈迪在23日8時30分召開記者會宣布重大消息，最終記者會延至24日早上。

另一方面，安華23日晚間在住家向支持者發表簡單演說，證實有人試圖背叛希盟政府，包括土著團結黨及公正黨部分黨員。他透露這些人23日下午已經覲見國家元首，但還未作出宣布。

他坦承還沒掌握組織新政府的完整資料，不過他24日一早將覲見國家元首，匯報最新的證據發展。

諷刺的是，馬哈迪21日才宣布，希望聯盟主席理事會一致同意，讓他在今年11月馬來西亞舉辦亞太經濟合作會議（APEC）高峰會結束後，再談論首相職位交棒一事。沒想到短短2天，執政權力鬥爭就曝光。

當時，在場的安華透露，這個建議是他主動提出，並強調目前希盟的立場明確一致，將全力支持馬哈迪的領導至APEC高峰會結束為止，自己對於繼任一事會耐心等待。

馬哈迪在2018年5月10日接任首相時，曾表示只會在位2年，之後會將位子交棒給安華。不過，由於去年底馬哈迪不斷對媒體放話，為了推行更多計畫，自己可能不會在今年5月交棒。因此去年11月傳出各成員政黨準備對馬哈迪發動不信任投票，希望馬哈迪提早下台。

希望聯盟成員黨包括人民公正黨、民主行動黨、土著團結黨和國家誠信黨組成。其中，由安華領導的人民公正黨占國會下議院席位最多，共有51席；馬哈迪率領的土著團結黨有26席；民主行動黨與國家誠信黨分別有42席與11席。（編輯：馮昭）