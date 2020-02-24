馬來西亞2部長遭公正黨開除　傳將投奔在野黨

▲馬哈迪宣布辭去首相一職。（圖／路透）



文／中央社社記者郭朝河吉隆坡24日專電

馬來西亞人民公正黨今（24日）宣布，由於數名黨領袖公開背叛所屬政黨，因此將開除經濟事務部長阿茲敏阿里和房屋及地方政府部長祖萊達。人民公正黨實權領袖為安華。

人民公正黨發表聲明表示，由於原任人民公正黨署理主席阿茲敏阿里（Mohamed Azmin bin Ali）與祖萊達（Zuraida binti Kamaruddin）23日背叛所屬政黨及首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）的立場，不僅阻礙希望聯盟未來發展，並且會對經濟和政治造成影響，因此經過黨內中央領袖理事會討論後，決定開除兩人。

聲明表示，由於這兩人23日在沒有知會黨的情況下，私下會晤其他在野黨議員商討政治事務，觸犯了黨的精神，因此遭到開除。

另一方面，馬來西亞《中國報》報導，阿茲敏阿里將帶領其他10名人民公正黨國會議員宣布退黨。這11人包含4位部長、1位副部長及1位國會下議院副議長等，據聞將在24日下午加入在野的馬來西亞民政運動黨。

4位部長除了阿茲敏外，還包括祖萊達、外交部長塞福丁（Saifuddin Abdullah）及工程部長巴魯比安（Baru Bian）。

目前，民政運動黨在國會沒有任何議席。

▲馬來西亞人民公正黨主席安華。（圖／記者姜國輝攝）



馬哈迪今（24日）中午宣布辭去首相一職，並將在今天遞交辭職信予最高元首。之後馬來西亞土著團結黨主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）發表聲明宣布，經過最高理事議決，即日起退出希望聯盟，並表示該黨所有國會議員會簽署法定宣誓書，支持馬哈迪繼續出任首相。

希望聯盟成員黨原本包括人民公正黨、民主行動黨、土著團結黨和國家誠信黨組成。其中，由安華領導的人民公正黨占國會下議院席位最多，共有50席；馬哈迪率領的土著團結黨有26席；民主行動黨與國家誠信黨分別有42席與11席。

不過，隨著阿茲敏阿里等11人離開人民公正黨後，土著團結黨也宣布退出聯盟，希望聯盟從原有占國會議席129席縮減成92席，不到國會總議席222席的一半，因此傳出安華（Anwar Ibrahim）已前往皇宮覲見國家元首，以討論接下來的時局部署。

馬哈迪在2018年5月10日接任首相時，曾表示只會在位2年，之後會將位子交棒給安華。不過，由於去年底馬哈迪不斷對媒體放話，為了推行更多計畫，自己可能不會在今年5月交棒。因此去年11月傳出各成員政黨準備對馬哈迪發動不信任投票，希望馬哈迪提早下台。

馬哈迪2月21日才宣布，希望聯盟主席理事會一致同意，讓他在今年11月馬來西亞舉辦亞太經濟合作會議（APEC）高峰會結束後，再談論首相職位交棒一事。

沒想到昨天就傳出馬哈迪將切割人民公正黨實權領袖安華，與部分執政黨與在野黨成員另組執政聯盟，令執政不到2年的希望聯盟政權搖搖欲墜。