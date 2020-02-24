禁醫事人員出國！醫勞盟籲「停航二級以上疫區國」：全體國人一同抗疫

▲陳時中下令禁醫事人員出國 。（圖／記者李毓康攝）

記者簡仲豪／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨宣布，為確保國內醫療人力，「醫事人員」除非報准，否則禁止出國。消息傳出後引發許多醫護人員反彈，醫勞盟公開提出建議：「全體國民皆不要前往日本韓國和中國等疫區，並建議暫停200人以上大型宗教活動。」

陳時中表示，禁止醫事人員出國主要是希望盡量把醫事人力都留在台灣，且醫事人員若前往武漢肺炎病毒流行地區，回國後必須居家檢疫14天，可能影響排班，造成人力吃緊，但若是有特殊開會情況可向地方衛生局提報，再依個案審查報准出國。

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消息一出有不少醫事人員在網路上發難，質疑出國禁令沒有法源依據，對醫事人員不公平。台大醫院企業工會也發表聲明，指此措施影響範圍大，指揮中心針對施行範圍、區間與補償措施需徵詢醫事人員意見，否則匆促禁止醫事人員出國，除旅程規劃不便外，還恐造成經濟損失。

醫勞盟認為這是非常時期，當醫院與基層醫療人員與國家一同抗疫之時，對社會提出三點呼籲：

一、全體國民與醫護人員皆不要前往二級(日韓等)及三級疫區(中國)，敬請上述客機進行限航或停航。

二、停止200人以上大型集會與宗教活動。

三、醫療人員就近加入工會，確保防疫勞動安全。有醫院企業工會者加入企業工會，無醫院工會者加入相關職業工會。

永蘊聯合診所魏士傑醫師表示，隨著新冠肺炎疫情擴大，國際間衛生單位對於相關研究報告不斷提出，疾管署也因應國際資訊更新及提升疫情監視強度，會不斷修訂病例定義及調整相關防治措施。大家旅遊可以自行評估，但非必要的情況下仍建議不要出國。

第一級：注意（Watch）提醒注意。提醒遵守當地的一般預防措施

第二級：警示（Alert）加強預警。對當地採取加強防護

第三級：警告（Warning）避免所有非必要旅遊。避免至當地所有非必要旅遊