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「醫事人員」出國禁令！　衛福部：這7國以外都沒有限制

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▲疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（23）日宣布將討論疫情期間醫事人員出國限制一事，引發不少醫護反彈。對此，衛福部表示，主要是針對中港澳嚴格禁止，日本、韓國、新加坡、伊朗、義大利、泰國是報准可行。新光醫院和長庚醫院今（24）日受訪也表示，院內早就宣布建議醫事人員盡量不要出國。

新光醫院副院長洪子仁表示，上禮拜院內會議就有相關決議，建議醫護人員以防疫醫療作為優先，盡量不要出國；而對於醫護反彈聲浪，洪子仁坦言，大家會有抱怨主要是因為「法令依據在哪？」如果指揮中心引用的是傳染病防治法或醫師法的話，有可能大家覺得不是那麼適切，中央應該針對法律面解釋更清楚一點。

請繼續往下閱讀...

洪子仁進一步提到，會有相關決議是因為只要醫事人員去了一級流行疫區，回來就要隔離14天，但相關限制並不是所有人，例如早就安排好的醫療會議，只要在不影響該醫院人力狀況下就沒有問題。

長庚醫院副院長黃璟隆則表示，衛福部明天會開會凝聚各醫院共識，但在長庚內部已經有相關政策，有呼籲醫事人員在4月底前盡量避免出國，除了減少回台後要隔離的問題，主要也是保護自己。

而對於如果是到國外參加醫學會等公務行程，黃璟隆說，因為有些會議本來就是預定好的，以往相關出差費用，都是回台後核銷，但因為現在要求醫護盡量避免出國，如果是因為醫院決策關係沒辦法前往參與，院方會一律直接協助核銷。

除了醫事人員之外，因為新冠肺炎疫情，醫院的新南向政策也都受到影響。洪子仁坦言，目前新南向政策相關醫療就是延期，例如新光是帛琉和緬甸，緬甸已經有一個感染個案，所以有疫情風險的地方就會延期，會是疫情狀況做後續處理；而黃璟隆也表示，新南向政策非緊急醫療都可以延後進行。

而對於醫事人員出國相關限制，衛福部醫事司司長石崇良說，法律依據是醫師法24條和醫療法27條，目前中港澳是嚴格禁止，而日本、韓國、新加坡、伊朗、義大利、泰國是報准可行，其他國家都可以去，要去夏威夷衝浪、加拿大滑雪或英國血拚都不在限制範圍，限制只是針對疫區，對象主要是第一線會照顧到病患的醫護人員，行政職則不受影響。

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