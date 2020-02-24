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柯文哲因為北部女挨轟！蔡壁如「陳時中壓力太大」：說也不行、不說也不行

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▲▼民眾黨立委蔡壁如。（圖／《POP撞新聞》提供）

▲民眾黨立委蔡壁如。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）在台確診病例增至28例，其中第24例的「北部女」位置引起爭議，台北市長柯文哲稱不知道在哪，引發衛福部長陳時中抨擊。對此，民眾黨立委蔡壁如認為，陳時中壓力可能太大了，導致柯文哲說出來不行，不說也不行。

蔡壁如24日接受廣播訪問時表示，要給衛福部官員多一點鼓勵跟加油，也許是陳時中這陣子壓力太大了，進而使柯文哲不小心講出收容地點，陳時中不高興，現在回答不知道第24例，結果陳時中也不高興，「那就不知道柯文哲要回答什麼？說出來不行，不說也不行。」

蔡壁如認為，大家可能壓力太大了，尤其是陳時中，幾乎每隔2、3天就增加1、2名確診病例，且防疫工作導致陳時中壓力很大，所以還是給對方一點鼓勵好了。

對於是否覺得個資不透露、但訊息讓民眾知道的問題，蔡壁如說，訊息適當揭露是可以的，但若講出醫院，可能會讓大家更恐慌。「防疫如同作戰」，這時候應該朝野上下一心，在野的人也不要每天攻擊，靜靜等待防疫中心指揮，相信防疫中心背後一定有專業人員在評估，要相信國家有這樣的能力，別噴口水，這樣沒意義。

蔡壁如表示，事後檢討事要等到疫情結束後再做，因為怕未來有其他新型傳染病，所以以這次的經驗，下次做改進；不過「截至目前，我國防疫已經做得很好了。」

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