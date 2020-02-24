影／陳時中買房背債5657萬元　「存款不到300萬」投資小牙醫診所

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情受到民眾高度關注，使中央流行疫情中心指揮官陳時中因而成為全國矚目人物。監察院24日公布最新的公職人員財產申報，只見身為衛福部長的陳時中存款為289萬元，但因為購買房屋，背了高達5657萬元的債務。





▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝，下同）

監察院24日出刊的第156期廉政專刊公職人員財產申報顯示，陳時中與妻子孫琬玲有1筆土地，2筆皆在台北市中正區的建物，2輛約15年左右的老車；此外，陳時中有價值30萬元的高爾夫球證，孫琬玲則是1件珠寶和2件樂器，價值約210萬元。

資料指出，陳時中夫婦現金部分有新台幣30萬元，存款總額為新台幣289萬7677元，另外還有3筆儲蓄險，以及430萬元的債權，不過夫妻倆分別為了購買自用住宅，共背了5657萬6807元債務；事業投資方面，孫琬玲用300萬元投資在北市中正區羅斯福路的牙醫診所。

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