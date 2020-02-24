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影／陳時中買房背債5657萬元　「存款不到300萬」投資小牙醫診所

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記者袁茵／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情受到民眾高度關注，使中央流行疫情中心指揮官陳時中因而成為全國矚目人物。監察院24日公布最新的公職人員財產申報，只見身為衛福部長的陳時中存款為289萬元，但因為購買房屋，背了高達5657萬元的債務。

▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中面對媒體詢問自身健康時狀況露出微笑。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝，下同）

監察院24日出刊的第156期廉政專刊公職人員財產申報顯示，陳時中與妻子孫琬玲有1筆土地，2筆皆在台北市中正區的建物，2輛約15年左右的老車；此外，陳時中有價值30萬元的高爾夫球證，孫琬玲則是1件珠寶和2件樂器，價值約210萬元。

資料指出，陳時中夫婦現金部分有新台幣30萬元，存款總額為新台幣289萬7677元，另外還有3筆儲蓄險，以及430萬元的債權，不過夫妻倆分別為了購買自用住宅，共背了5657萬6807元債務；事業投資方面，孫琬玲用300萬元投資在北市中正區羅斯福路的牙醫診所。

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▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼陳時中財產申報。（圖／翻攝自第156期廉政專刊）

▲▼陳時中財產申報。（圖／翻攝自第156期廉政專刊）

▲▼陳時中財產申報。（圖／翻攝自第156期廉政專刊）

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