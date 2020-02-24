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別再玩升學競賽遊戲！學生號召「終結放榜新聞」　要教部拿出具體作為

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▲▼ 台大,台灣大學,椰林大道, 。（圖／資料照）

▲台灣大學。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

大學學測今（24日）公布成績，台大學生會和學生組織「風狗浪」及多位高中生代表一早在台灣大學門口提出「終結放榜新聞」訴求，呼籲高中校方應承諾拒絕以任何形式提供學生資訊給媒體作為放榜新聞素材，大學端則應停止以科系錄取門檻、報填人數作為校系宣傳。教育部更應將升學新聞處理加入評鑑考量等具體措施。

學生們去年發起終結放榜新聞行動，包含高雄中學、北一女中、建國中學、師大附中等超過15所學校在當年度做出拒絕接受媒體採訪、停止主動發送新聞稿、停止召開記者會等初步變革。學生們表示，去年有將近1萬人連署，連總統蔡英文都以臉書貼文響應，但仍有許多學校未做出永久並有效的承諾，反而是只答應「今年不發佈」或是改公佈放榜資訊在學校官網。

請繼續往下閱讀...

▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲台大學生會認為，放榜新聞強化社會刻板印象。（圖／記者林敬旻攝）

今早風狗浪代表歐孟哲、台大學生會長凃峻清、高中生代表何雨忻與多元家長教育協會理事長暨台大社會學系系主任林國明等將在台大校門口召開記者會，再呼籲高中、大學、教育部官員等教育者應負起責任，以具體行動改正放榜新聞的歪風，號召各校高中生在今天放榜後致電自己學校詢問態度，再統一回報供社會大眾檢視。

首度加入行動的台大學生會指出，不只高中有「放榜新聞」，各大學也時常以科系錄取分數、報填人數等作為宣傳科系的重點，強化社會刻板印象，也迴避了解釋科系內涵的責任。各大學應停止強調科系綠取分數與報填人數的宣傳策略，負起責任，清楚向社會解釋科系內涵、課程學習方向、學科與社會的關係等。

最後，學生們強烈呼籲教育部及各級主管機關，以具體作為，如將升學相關的新聞處理納入學校評鑑的評分項目中，遏止放榜新聞與升學競賽的歪風，如此一來也才真正符合108課綱「適性揚才」的精神。

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