防疫一罩難求　宜蘭老布行製作「保護布套」延長口罩使用期

▲▼宜蘭市長江聰淵（上圖右3）推荐「口罩外套」能有效解決口罩荒。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新冠肺炎持續延燒，人龍搶買口罩成全民運動，口罩難求，宜蘭老店「源春布行」加入防疫，生產1個40元的口罩套，來延長口罩壽命，宜蘭市長江聰淵源20日參訪布行，對於提供客製化「口罩外套」認為能有效解決了「一罩難求」的口罩荒。

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宜蘭市長江聰淵20日在「源春布行」，向布行第2代老闆江芳源，學習製作口罩保護套，並為保護套宣傳說，老布行設計各式各樣的「口罩保護套」，讓民眾用最低的價格，為醫療口罩延長使用壽命，傳統布行與防疫結合，不但讓賦予老布行新的生命，更解決社會「口罩荒」的問題，可以說是一舉數得。

布行第2代老闆江芳源指出，保護套依布料不同，有不同售價，布店會為民眾裁切好尺寸，選購回去後，先對兩折用熨斗燙平，再把兩邊縫起來，保護套就完成，剛好能放入1個全新的醫療口罩。

市長江聰淵強調，防疫戰略除了戴口罩、勤洗手及少去密閉式公眾場所之外，自身免疫力的提升更為重要，維持正常的生活作息，避免熬夜及從事適量運動皆有助於增強免疫系統，希望大家都能平安健康。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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