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新冠肺炎延燒　每年7千人次羅東「迎鬧熱呷拜拜」宣布暫停

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▲▼新冠肺炎疫情持續延燒，每次7千多人的羅東3月初3迎鬧熱呷拜拜，宣布暫停舉辦。（圖／羅東鄉鎮公所提供，下同）

▲▼新冠肺炎疫情持續延燒，每次7千多人的羅東3月初3迎鬧熱呷拜拜，宣布暫停舉辦。（圖／羅東鄉鎮公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新冠肺炎疫情持續延燒，羅東鎮長吳秋齡考量避免聚會傳染，21日宣布已舉辦10年，且每次7千多人的羅東3月初3迎鬧熱呷拜拜暫停舉辦。

▲▼新冠肺炎疫情持續延燒，每次7千多人的羅東3月初3迎鬧熱呷拜拜，宣布暫停舉辦。（圖／羅東鄉鎮公所提供，下同）

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羅東鎮公所表示，中央流行疫情指揮中心2月17日公布國內新增2例新冠肺炎（COVID-19）病例，研判是過年期間家族聚會時遭到傳染。另，衛生福利部疾病管制署發布之2020年第7週（2020/2/9-2/15）之台灣流感速訊顯示，流感季（自2019年10月1日起）全國累計950例，其中經審查與流感相關死亡人數達90例。羅東鎮公所為確保民眾健康，減少群聚活動，原訂於國曆3月21日呷拜拜活動，是暫停舉辦。

羅東鎮公所自2010年起，舉辦3月初3帝爺生迎鬧熱呷拜拜活動，於2020年是第11年。雖然呷拜拜活動暫停舉辦，但3月初3帝爺生系列活動中大神尪遶境仍將於3月26日（農曆三月初三）下午一時起由奠安宮邀請各寺廟陣頭在羅東鎮內進行遶境活動，歡迎信眾一同來為帝爺公祝壽。希望帝爺生保祐全國民眾渡過此次流行病危機，祈願國人都能平安健康。

鎮長吳秋齡呼籲各位民眾養成良好衛生習慣，勤洗手、注意咳嗽禮節、減少近距離與人接觸，配合政府各項防疫措施。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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