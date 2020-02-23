「像吳斯懷在那邊嘴砲解放軍」　邱顯智：時力提議廢除國是論壇





▲立法院新會期開議，吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

立法院新會期21日開議，飽受爭議的國民黨立委吳斯懷在立院處女秀中提及解放軍，引起外界熱議。時代力量立委邱顯智22日呼籲「廢除國是論壇」，以吳斯懷為例，認為對方藉著國是論壇在那邊嘴砲，如果是一般質詢時間，一定不敢說出這種言論。

「廢除國是論壇，提升議事效能，給人民一個有效率的立法院！」邱顯智22日在臉書提到，依照立法院議事規則第22條，國是論壇會安排在院會一開始的9點，出席委員得就國是問題發表意見，時間不得逾一小時，現場大概是「登記發言的委員對著空氣講話，行政機關代表基於尊重院會，枯坐在台下看委員表演，不用備詢，不用回應。」

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）

邱顯智說，像是吳斯懷在那邊嘴砲「解放軍」、「備周力強」、「孫子兵法」，大家都覺得很莫名其妙的發言，「你想看看，如果不是藉著國是論壇的垃圾時間，這種言論，他敢在質詢時間拿出來嘴嗎？當然不敢，因為一定會被行政機關代表電爆。」

邱顯智認為，國會的運行不該是這個樣子，行政機關代表出席，就要接受質詢，而不是放任立法委員隨意抒發意見、浪費時間，如果真的很想講話，那自己發臉書、開記者會就可以了，不必占用寶貴的院會時間。

「廢除國是論壇，一直是時代力量國會改革的重要主張，所以時力立委從未在國是論壇登記發言。」邱顯智說，過去民進黨、國民黨的委員也都曾表達類似主張與提案，民進黨2016年提出廢除「國是論壇」的立法院議事規則修正案，也獲得時代力量委員的全力支持，可惜目前尚未通過。未來他們還是會提出草案，希望各黨派都能支持廢除國是論壇的主張。

另外，邱顯智也提出2個建議給民眾黨和公民監督國會聯盟，第一，他要善意提醒台灣民眾黨的五位委員，不要登記國是論壇的發言，不要替這個畸形的制度背書，才能改善國會的議事效率，提升國家治理的效能；第二，他要建議長期關注國會改革的公民監督國會聯盟（公督盟），思考有沒有可能在國會評鑑針對登記國是論壇發言的委員，採取一定形式的負面計分，從公民評鑑施加壓力，推動廢除國是論壇，提升議事效能，給人民一個有效率的立法院。

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