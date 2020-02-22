「你放阮孤單一個人」陳柏惟超邊緣！　自爆想換吳斯懷後面

▲立法院新會期開議，陳柏惟拿手機拍照，顯然感到相當新奇。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌21日與內閣團隊赴立法院進行新會期施政報告。對新科立委們來說，立法院開議是新體驗！不過，台灣基進立委陳柏惟在臉書粉專秀出座位表，左右兩邊都沒人，他更點名無黨籍立委林昶佐「你放阮孤單一個人」。

「我有黨沒團」陳柏惟在立院開議邊這天開直播邊說，語氣聽起來有點哀怨。原來國民黨、民進黨以人數優勢擠進搖滾區，而陳柏惟的位子是18號，面對發言台左側，是全場唯一左右都沒有立委同事的立委，堪稱最邊緣坐位。

▲陳柏惟一人獨坐，左右沒有臨坐同事。（圖／翻攝陳柏惟臉書）

相較於陳柏惟獨坐，右側民眾黨立委則坐好坐滿，溫暖許多，從20至24號的座位依序是蔡壁如、邱辰遠、高虹安、張其祿、賴香伶。

陳柏惟在臉書向林昶佐喊話，「你放阮孤單一個人」。陳柏惟在立院開起直播，介紹議場內的座位安排、議事流程等，有網友喊想看民進黨立委賴品妤，陳柏惟特地跑去找賴品妤一同入鏡。

▲立法院新會期開議，陳柏惟開直播，與賴品妤、邱臣遠入鏡。（圖／記者李毓康攝）

陳柏惟在臉書留言「我們申請75中，比較熱鬧」，而75號的坐位正是國民黨立委吳斯懷的左後方，剛好73號的坐位也是空著，林昶佐則回說「你換75成功，那我就去換73！」

陳柏惟貼文引發網友紛紛留言，更有網友開玩笑地說要將顏清標父子安插在陳柏惟旁邊，「顏家看管」；還有人說「冬暖夏熱，因為壁爐在旁邊。而且超爽的 可以並三張椅子睡覺」

▲立法院座位表完整版，點圖可放大。（圖／翻攝陳柏惟臉書）