創造樂高玩具小公仔　設計師柯努德森逝世

▲柯努德森70年代研發手腳可以動的樂高積木人，於1978年問世，如今成為樂高的傳奇。（圖／翻攝自維基百科）

文／中央社哥本哈根22日綜合外電報導­­

樂高（Lego）玩具前設計師柯努德森（Jens Nygaard Knudsen）19日於丹麥西岸一家安寧中心逝世，享壽78歲。柯努德森為樂高創造了身體與腳可以替換組合的經典小公仔。

柯努德森的前同事、樂高設計師皮德森（Niels Milan Pedersen）今天表示，柯努德森罹患俗稱漸凍人症的肌萎縮性脊髓側索硬化症（Amyotrophic lateral sclerosis, ALS），住進西岸小鎮Hvide Sande郊外的一家安寧中心，一週後過世。

皮德森告訴法新社：「柯努德森的想像力是如此不可思議，如果說我們一群人腦力激盪（brainstorming，直譯「頭腦風暴」），他腦袋裡的點子都是颶風等級的，他創意太豐富了。」

柯努德森從1968年到2000年在樂高任職，擔任設計師。他於70年代致力研發一款手腳可以動的樂高積木人，這小公仔於1978年問世，如今已是樂高的傳奇。

根據樂高公司說法，當時創造這小公仔時，除了一張黃色的臉龐和快樂表情之外，其他部分全都留白，沒有性別、種族之分，一切都由小孩的想像力來決定，由孩子們自己去玩。

柯努德森的遺孀瑪麗安（Marianne Nygaard Knudsen）告訴丹麥廣播電視TV2說，他是一個充滿創意的人，小公仔是創造出來的，如此小積木屋裡才有生命。

她說：「樂高積木小房子原本是空的，是柯努德森畫出了這個小公仔。」

除了小積木人外，柯努德森也開發出樂高一些最為經典的主題，諸如樂高太空系列、海盜系列等。

樂高集團由創辦人克利斯提安森（Ole Kirk Christiansen）於1932年創建，在2018年底總共僱用了1萬7000名員工。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）