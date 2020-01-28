玩家用積木造「樂高太空梭」！掛氣球衝上35000公尺高空　拍下大氣層美景

▲這輛樂高汽車時速可達30公里，而且完全不耗油電。（圖／翻攝自YouTube）

國際中心／綜合報導

積木可以讓你盡情發揮想像力與創造力。羅馬尼亞男子勞爾（Raul Oaida）從小就喜歡發明，長大後他就利用樂高積木，成功打造了一輛「樂高汽車」時速能達30公里，還曾經把一個「樂高太空梭」送上35000公尺高空，拍下了像是宇宙航行般的絢爛景象。

勞爾從小就非常喜歡發明，喜歡打造一些奇怪的東西，而且他也非常喜歡樂高積木，後來他與德國人史帝夫（Steve Sammartino）合作，嘗試實現一場夢幻的太空飛行，最後考量到經費等諸多問題後，他們決定把一個「樂高太空梭」送上天空飛行。

▲樂高積木製成的氣動引擎。（圖／翻攝自YouTube）

經過詳細規劃後，他們順利在2011年完成太空梭，上頭除配備有降落傘外，旁邊還掛了一台高畫質攝影機，藉此拍攝飛行過程中的美麗景色，最後他們在德國找了一個空曠地方，將提供飛行動力的氣球灌滿氦氣後，太空梭就順利升空展開旅程。

過程中太空梭上的GPS一度失去信號，令他們2人非常擔心，所幸1小時後就恢復訊號，最後太空梭也平安返回地面。他們取回攝影機的畫面，發現太空梭飛上了海拔35000公尺高空，還拍攝下了太陽映照出地球輪廓的絢麗畫面，令人看了為之驚嘆。

▲樂高太空梭穿越35000公尺的高空。(圖／取自YouTube)

除了太空梭飛行之外，勞爾與同伴們也製作了一輛樂高汽車，他們一邊募款一邊從零開始慢慢研究，耗費了大約20個月的時間，消耗約66萬元新台幣，實驗了各種方式、參考各種不同汽車工藝，終於在2013年12月底讓他們順利製造了一台「樂高汽車」。

這輛「樂高汽車」與一般賽車大小差不多，全車使用超過50萬片樂高積木，連引擎都是使用樂高積木完成，總計共4個氣動引擎（air-powered engines）64個汽缸256個活塞，可以搭乘2名成年人，最高時速能達到30公里，加上是使用氣動引擎，這輛樂高車完全不耗電、汽油等燃料，只要用壓縮空氣就能啟動。

▼點此看樂高太空梭拍到的燦爛景色。(影音取自YouTube，若遭移除敬請見諒。)

▼「樂高汽車」在澳洲墨爾本的測試影片。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）