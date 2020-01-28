　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

玩家用積木造「樂高太空梭」！掛氣球衝上35000公尺高空　拍下大氣層美景

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

50萬片樂高組成「樂高汽車」時速最高30公里（圖／翻攝自YouTube）

▲這輛樂高汽車時速可達30公里，而且完全不耗油電。（圖／翻攝自YouTube）

國際中心／綜合報導

積木可以讓你盡情發揮想像力與創造力。羅馬尼亞男子勞爾（Raul Oaida）從小就喜歡發明，長大後他就利用樂高積木，成功打造了一輛「樂高汽車」時速能達30公里，還曾經把一個「樂高太空梭」送上35000公尺高空，拍下了像是宇宙航行般的絢爛景象。

勞爾從小就非常喜歡發明，喜歡打造一些奇怪的東西，而且他也非常喜歡樂高積木，後來他與德國人史帝夫（Steve Sammartino）合作，嘗試實現一場夢幻的太空飛行，最後考量到經費等諸多問題後，他們決定把一個「樂高太空梭」送上天空飛行。

50萬片樂高組成「樂高汽車」時速最高30公里（圖／翻攝自YouTube）

▲樂高積木製成的氣動引擎。（圖／翻攝自YouTube）

經過詳細規劃後，他們順利在2011年完成太空梭，上頭除配備有降落傘外，旁邊還掛了一台高畫質攝影機，藉此拍攝飛行過程中的美麗景色，最後他們在德國找了一個空曠地方，將提供飛行動力的氣球灌滿氦氣後，太空梭就順利升空展開旅程。

過程中太空梭上的GPS一度失去信號，令他們2人非常擔心，所幸1小時後就恢復訊號，最後太空梭也平安返回地面。他們取回攝影機的畫面，發現太空梭飛上了海拔35000公尺高空，還拍攝下了太陽映照出地球輪廓的絢麗畫面，令人看了為之驚嘆。

▲樂高太空梭攀升三萬五千米　拍下「宇宙奇景」。（圖／翻攝自YouTube／Raul Oaida）

▲樂高太空梭穿越35000公尺的高空。(圖／取自YouTube)

除了太空梭飛行之外，勞爾與同伴們也製作了一輛樂高汽車，他們一邊募款一邊從零開始慢慢研究，耗費了大約20個月的時間，消耗約66萬元新台幣，實驗了各種方式、參考各種不同汽車工藝，終於在2013年12月底讓他們順利製造了一台「樂高汽車」。

這輛「樂高汽車」與一般賽車大小差不多，全車使用超過50萬片樂高積木，連引擎都是使用樂高積木完成，總計共4個氣動引擎（air-powered engines）64個汽缸256個活塞，可以搭乘2名成年人，最高時速能達到30公里，加上是使用氣動引擎，這輛樂高車完全不耗電、汽油等燃料，只要用壓縮空氣就能啟動。

▼點此看樂高太空梭拍到的燦爛景色。(影音取自YouTube，若遭移除敬請見諒。)

 ▼「樂高汽車」在澳洲墨爾本的測試影片。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

ET快訊
美國也買不到口罩！她奔波1周找到了　「換算價格」驚呆：羨慕台
武漢肺炎驚傳「無症狀患者」具傳染力　陸官方證實確診案例
快訊／台南18:05發生規模4.1地震　最大震度3級
找不出Kobe！現場尋獲3遺體　直升機墜毀原因曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

玩家用積木造「樂高太空梭」！掛氣球衝上35000公尺高空　拍下大氣層美景

8個月小貓狂打噴嚏！鉗子一拉...拖出「超噁肥滋滋寄生蟲」

主人崩潰求救「約克夏不吃飯」　萬人中招笑瘋：只有我看錯嗎

日本首都在哪裡？他揭真相「不是東京」　網讚：長知識了

福利社什麼東西一定買過　七、八年級生一致推「神祕生物」：根本躲不掉

抽油煙機詭異堵塞！她拆開管線霸氣一抓　竟挖出巨無霸鳥巢

貼牆靠近水面！大蜘蛛伸「尖牙+長腳」捕食2倍大金魚　他約會目睹傻眼

台鐵莒光號好坐嗎？網曝「3大缺點」：寧願搭高鐵

下一個地球？NASA發現可能宜居星球　距離僅100光年

攝影師費力讓「猴子玩自拍」　照片爆紅卻讓他慘吃官司

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

41歲「NBA湖人傳奇」布萊恩墜機亡 Kobe直升機大霧中墜毀畫面曝

台灣武漢肺炎「增92例通報」　累積283例！澎湖傳2女疑染

療癒柴柴！主人瘋狂揉捏「嘴邊肉」　牠安靜零反抗...網：根本麻糬臉XD

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

玩家用積木造「樂高太空梭」！掛氣球衝上35000公尺高空　拍下大氣層美景

8個月小貓狂打噴嚏！鉗子一拉...拖出「超噁肥滋滋寄生蟲」

主人崩潰求救「約克夏不吃飯」　萬人中招笑瘋：只有我看錯嗎

日本首都在哪裡？他揭真相「不是東京」　網讚：長知識了

福利社什麼東西一定買過　七、八年級生一致推「神祕生物」：根本躲不掉

抽油煙機詭異堵塞！她拆開管線霸氣一抓　竟挖出巨無霸鳥巢

貼牆靠近水面！大蜘蛛伸「尖牙+長腳」捕食2倍大金魚　他約會目睹傻眼

台鐵莒光號好坐嗎？網曝「3大缺點」：寧願搭高鐵

下一個地球？NASA發現可能宜居星球　距離僅100光年

攝影師費力讓「猴子玩自拍」　照片爆紅卻讓他慘吃官司

台中防疫大作戰　機動派出所宣導犯罪防治兼防疫

鋼鐵湖粉演員尼克森分享首次遇到布萊恩的故事

「二戰俘虜營」變身4房家庭宅！這對夫妻買下它　整修轉手賣…竟翻4倍價

出國前趕快檢查護照！若逾期「4步驟自辦」輕鬆搞定

政壇好聲音／還想拚金曲獎？高嘉瑜用生命飆《非常女》…破音害隔壁阿姨好慌

快訊／湖北黃石市前市長「肺炎去世」！親友悲痛證實…一個月前最後身影曝

ETF主題式投資更精準　選對趨勢獲利效果更加倍

過年大吃大喝腸胃不順還脹氣？3種簡單飲品助消化解油膩

誆「投資失利」要舅舅匯錢！他機警提問　假外甥招架不住惱羞：不幫就算了

春節領紅包想入手中古車？多看、多問、多聽才能買好車

公主貓要吹暖氣！一關掉就喵喵碎念　 媽傻眼：欸這什麼態度

新奇熱門新聞

「G奶裁判」爆乳犯規！遭禁賽2年

日本首都在哪？網揭真相「不是東京」

主人求救「約克夏不吃飯」　萬人中招笑瘋

福利社一定買過　神祕生物必買

猴子玩自拍　照片爆紅卻讓他被告

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

尾牙抽中有薪假1年！網揭真相：快離職

台鐵莒光號好坐嗎？網曝3大缺點

空姐彎腰爆乳、露內褲！大媽怒：噁心

強如觸手！鴨子扭曲陰莖噴射而出

小貓狂打噴嚏！鉗子拉出肥寄生蟲

波比跳5個月　肥肚男練出6塊腹肌

抽油煙機堵塞　竟挖出巨無霸鳥巢

大蜘蛛捕食2倍大金魚　他看傻眼

更多熱門

相關新聞

樂高推英超曼聯主場盒組

樂高推英超曼聯主場盒組

丹麥玩具品牌樂高宣布與英格蘭超級聯賽曼徹斯特聯足球俱樂部合作，推出主場老特拉福球場盒組，與球迷共同紀念球場啟用110週年。2月1日起將於樂高授權專賣店正式搶先開賣，樂高同時推出具有收藏價值的「曼聯三聖」人偶組，凡購買曼聯老特拉福球場盒組即可獲得，數量有限，送完為止。

下面怪怪！她照X光驚見「樂高」塞滿肚怒譙：老不修

下面怪怪！她照X光驚見「樂高」塞滿肚怒譙：老不修

尿尿會痛！X光一照「妹妹塞滿樂高」

尿尿會痛！X光一照「妹妹塞滿樂高」

信義區現「樂高廟會」民眾好high

信義區現「樂高廟會」民眾好high

樂高推出新春廟會＋舞獅組合

樂高推出新春廟會＋舞獅組合

關鍵字：

樂高樂高汽車樂高太空梭

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／范瑋琪認了飆罵蘇貞昌！長文道歉了

范瑋琪遭爆小號嗆蘇貞昌「狗官」

限帶5盒口罩出境！楊培安髒話怒轟：綠色恐怖已經懶得演了

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

警「武漢」打卡：帶點好料回台　下場曝光

Kobe頻繁坐直升機的原因不是為炫耀

棒棒堂阿本「平凡現職曝光」！徹底崩潰：非要逼我去死？

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

台灣武漢肺炎新增2例！累積達7例

阿富汗　美E-11A塔利班領土墜毀

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

《金頭腦》冠軍力挺范瑋琪！　「時間會證明，蘇貞昌是短視政客」

小S呼籲幫武漢！486先生怒：想捐不會自己買

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面