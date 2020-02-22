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北海道新增8例確診「新冠肺炎」　知事坦承：有社區感染風險

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▲▼日本北海道,2020札幌雪祭，民眾戴著口罩外出欣賞。武漢肺炎（圖／達志影像／美聯社）

▲北海道新增8例，知事坦承，存在社區感染風險。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

北海道22日宣布，境內新增8例新冠肺炎（COVID-19）確診，病例散布在北海道各地，8例全都沒有旅遊史，也讓境內累積確診病例達16例，北海道知事鈴木直道在記者會上坦承，這8起病例存在社區感染的風險，這種風險無法追溯何時何地被感染，呼籲採取更強力的預防措施。

根據NHK報導，北海道確診的8例，全都是日本籍，分別是旭川70多歲餐廳工作男性、根室50多歲女性兼差員工、江別50多歲女性、苫小牧70多歲無業女性和10多歲女高中生、函館50多歲女護理師與60多歲無業男性、知內町80多歲無業男性。

函館50多歲女護理師17日開始出現咳嗽的症狀，但還是在醫院工作，22日才檢測病毒反應陽性，已經收治在函館市立醫院，症狀並不嚴重，函館市府方面稱，這位護理師曾參與過14日七飯町確診市議員的治療工作。

函館的另一例60多歲的無業男子10日發燒到38度，隨後到醫院就診，發現有肺炎症狀開始住院，22日才檢測病毒反應陽性，由於這名男子有其他慢性病，目前呈現昏迷狀態，並需要配戴呼吸器。

根室的50多歲女性兼差員工則是在這個月出現身體不適，曾在根室市內的2家醫院就診，後來發現有肺炎症狀，22日檢測病毒反應呈陽性。

北海道知事鈴木直道強調，境內已經存在社區感染風險，這種風險無法追溯何時何地被感染，自從北海道出現第一例確診以來，情勢已經明顯改變，「我們將會提供必要的檢查工作」並希望民眾保持冷靜與政府合作，共同努力防止病毒傳播。

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