澎湖縣府禁公務員請假出國　黃偉哲跟進！旅遊警示二、三級國家不准假

▲台南市長黃偉哲對此表示，市府目前已經針對旅遊警示二、三級國家「不准假」。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）肆虐全世界，中央流行疫情指揮中心22日宣布將日、韓等地提升為第2級警示，澎湖縣長賴峰偉宣布，即日起澎湖縣政府人員禁止請假出國，降低感染風險，台南市長黃偉哲對此表示，市府目前已經針對旅遊警示二、三級國家「不准假」。

中央流行疫情指揮中心22日表示，日本COVID-19（武漢肺炎）確診病例數已達110例，分散於14都道府縣，超過7成為當地或疑似當地感染，其中多例感染源不明，且已發生數起社區及醫院群聚，該國防治政策已由防堵轉為減害。

另韓國確診病例快速增加，已達346例，逾7成為當地或疑似當地感染，其中5例感染源不明，且近期發生大型教會及醫院群聚，該國已將大邱市、慶尚北道清道郡指定為傳染病特別管理地區。考量我國與該兩國往來密切，為國人經常旅遊國家，故即日起提升該兩國旅遊疫情建議至第二級警示，民眾至當地應採取加強防護措施。目前中港澳及日本、韓國、新加坡、泰國皆被列為旅遊警示區。

澎湖縣長賴峰偉表示，武漢肺炎疫情全球升溫，為避免感染風險，縣府暨所屬機關、學校員工，防疫期間禁止請假出國。賴峰偉說，此時出國，若不慎將疫情帶回澎湖，成為傳染源，將加重防疫負擔。若經大陸港澳等地區轉機回國，尚需居家檢疫14天，不能出門，其間的業務需由同仁分擔，亦不公平。

對於台南市政府會不會跟進，市府暨所屬機關、學校員工，防疫期間禁止請假出國一事，台南市長黃偉哲回應指出，目前已經針對旅遊警示二、三級國家「不准假」。

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