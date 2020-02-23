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韓疫情狂爆「開學日宣布延至3/9」！民眾違禁令集會　首爾市長「勸解散」反被圍攻

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▲▼ 南韓釜山防疫人員進行消毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓防疫人員進行消毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

南韓新肺疫情（코로나19）火速蔓延，首爾市因此下令「禁止集會」，韓國也宣布各級學校開學日推遲到3/9，不過許多民眾不顧禁令，照樣上街遊行。首爾市市長朴元淳（박원순）擔心疫情，到場勸告民眾解散，卻反遭現場人群辱罵。由於集會者多未戴口罩，還共分食物，讓當局很緊張。

據《新京報》報導，近日新冠肺炎疫情在韓國不斷擴散，連日每天新增確診人數都破百，韓國國務總理丁世均22日發表談話表示，疫情嚴重，政府將全力防堵疫情擴散。

▲▼ 南韓大邱地鐵。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓防疫人員進行消毒。（圖／達志影像／美聯社）

丁世均希望全國民眾暫停宗教等「聚在室內」或是「人群密集」的戶外活動，政府將依法，嚴厲防疫、防止聚眾集會等讓社會感到不安的行為。

首爾市政府因此立刻要求禁止集會，但一場由韓國多個保守派政治宗教團體的集會，仍照樣在首爾市光化門舉行。集會民眾認為，禁令毫無依據，照常上街。

▲青瓦台警衛被懷疑曾接觸過新冠肺炎確診患者。南韓總統文在寅(右)會不會因此中招？(圖／達志影像／美聯社)

▲南韓截至23日下午，感染人數增加169例，總數602例，總計6人。(圖／達志影像／美聯社)

讓人擔憂的是，集會民眾大多沒戴口罩，甚至一起分享食物，裡頭很多老年人，一邊高歌韓國國歌，一邊喊著宗教口號。

首爾市市長朴元淳為了防疫，到場勸說要求解散，不過現場群眾卻放聲大罵。依法違者將被罰300萬韓元，但有組織者曾表示，如果沒如期照辦，其實損失更大。

▲▼南韓,大邱。（圖／路透）

▲南韓大邱街頭人人戴口罩。（圖／路透）

此外，韓國推遲各級學校開學日期，韓國發佈新冠肺炎疫情最高級別「嚴重」預警，各級學校開學日期推遲至3/9，據《韓聯社》23日最新消息，政府決定將全國幼稚園、中小學等各級學校2020學年的開學日期從3月2日推遲至3月9日。這是教育部長官第一次依法行使「命令休課權」，也是全國所有學校第一次推遲開學。

這是韓國政府繼2009年甲型H1N1流感後時隔11年再次發佈最高級別的傳染病預警。

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▲▼新冠肺炎,南韓。（圖／路透）

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