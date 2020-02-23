滯留14歲血友病童母親再求救！　王定宇氣炸起底：藥不夠是「說謊」

記者許力方／綜合報導

第二批湖北返台撤僑包機遲遲談不攏，「千里送藥」的14歲血友病童馬姓母親22日再度向大陸全國企聯求救，藥劑已經再度告罄，希望能早日回台。民進黨立委王定宇發文痛批，血友病每月165萬的藥都是台灣健保給付，上次破例配合，馬女並未感謝台灣、還佩服共產黨，現在又是同一個人，「藥不夠是說謊！」

【編按】22:53更新：陸委會最發言人邱垂正最新回應，血友病童及生父都是中華民國籍，中配母親依親多年也已取得中華民國身分證。

台企聯22日深夜緊急發出聲明，近日收到滯留武漢的台女馬姓母親反應，過年前帶著14歲宇姓兒子自高雄到湖北探親，因疫情被迫滯留，兒子領有台灣身心障礙證明，患有血友病，每周需施打一劑救命藥，但藥是台灣新藥，每次只能拿兩劑，當時只帶兩劑，日前在各方協助下「千里送藥」的兩劑也用完，孩子2月28日將進入待藥危險期。

▲血友病童母親再求救！王定宇氣炸起底：藥不夠是「說謊」。（圖／取自王定宇臉書）



王定宇23日中午在臉書發文質疑馬女，每月165萬元的藥劑是台灣健保在給付，且藥劑必須親自面診才能拿，上一次是台灣四個部會協助「破例」，再配合台商，36小時千里送藥，後來馬女發文感謝很多人「就是沒有台灣，佩服共產黨，嫌棄台灣的民主。」現在又是同一個人又需要這個藥了，「這個問題…你怎麼看？」

「還是得救！」王定宇認為，仍要救血友病童，方法按照鑽石公主號包機撤回的防疫規格，名單按照優先順序，中共也不得再政治干預。未料下午馬女多重背景遭起底，中央疫情指揮中心指揮官陳時中也駁斥，台灣破例送藥，藥量可用到3月28日，藥劑推算起來將近200萬元，「血友病童的藥不夠是『說謊』！」

▼第一批返台包機已解除隔離。（資料照／記者李毓康攝、黃彥傑翻攝）

