新加坡首例「新冠肺炎＋登革熱」雙重感染！住普通病房後才確診

▲新加坡出現第一例感染新冠肺炎與登革熱的患者。圖為星國民眾湧入藥局搶口罩。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

新加坡衛生部（MOH）於20日證實，國內出現第一起同時感染新冠肺炎與登革熱的病例，一名57歲婦女15日到黃廷芳綜合醫院就診，以登革熱病患的身分住進普通病房，之後卻出現呼吸道症狀，18日下午證實染疫。公衛單位表示，與她住在同一間病房的患者，已被緊急隔離。

綜合《海峽時報》、《今日報》報導，新加坡衛生部20日證實，國內出現第一起同時感染新冠肺炎與登革熱的病例。當局說明，病患的症狀與實驗室篩檢結果都與登革熱相符，沒有遭到誤診；曾與婦女住在同一間病房的其他病患已被緊急隔離。

57歲星籍婦女13日與15日二度前往黃廷芳綜合醫院（Ng Teng Fong General Hospital）就診，第二次看病之後，以登革熱病患的身分入院，住在普通病房。但是，她事後出現呼吸道症狀，才接受新冠病毒篩檢，18日下午被證實染疫，立即被轉移到單人病房隔離。

新冠肺炎擴散，星國累計85例確診，與此同時，長期存在的登革熱疫情也正升溫。根據新加坡國家環境局（National Environment Agency），今年前6周的病例數是2016年以來最多，截至2月8日已有2130人感染。登革熱症狀包括發燒、起疹子，但一般而言不會出現呼吸道症狀。

►新加坡新增1確診…最近沒有去過中國 感染源還在清查



►星、日境內感染數並列「世界第2多」！新加坡又添3例 總計84人確診

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！