女實習生被迫集體「赤裸窘等」體檢＋驗孕！印度市府爆醜聞

▲印度古吉拉特邦「蘇拉特市醫學教育與研究學院」(SMIMER)被指控要求女性裸體接受體檢與驗孕。(圖/翻攝SMIMER官方網站)

記者吳美依/綜合報導

印度古吉拉特邦(Gujarat)首府蘇拉特(Surat)市政府傳出一起醜聞,女性實習生們被迫每10人一組,同時在病房內赤裸接受健康檢查,其中甚至包括侵入性的婦科檢查與驗孕。官方表示,實習生接受3年培訓以後,被規定接受體檢才能繼續工作,但接獲申訴後已成立調查委員會。

BBC報導,蘇拉特市府(SMC)數十名女性實習生接受健康檢查,被要求每10人一組,分批進入病房裡,赤裸著身體等待女醫師實施體檢,其中包括侵入性婦科檢查,未婚女性也要驗孕。據了解,當時房門沒有關好,窗簾則是「唯一能夠擋住外面視野的東西」。

據了解,上述體檢在公立「蘇拉特市醫學教育與研究學院」(SMIMER)進行,市府大約有100名女性員工,其中數十人20日透過工會提出申訴。

These weird tests are routinely carried out all over India to assess work fitness. Highly intrusive & totally unnecessary. I remember getting my abdomen palpated for no particular reason while entering PG training. In UG my menstrual history was documentedhttps://t.co/xNnrmvwqgw